Disciplinska komisija ukrepala zoper Timija Zajca

Kot kaže, bo planiška saga z jeznim in izključenimvendarle kmalu dobila epilog. Potem ko je javno negodoval nad vodstvom reprezentance in moral predčasno zapustiti svetovno prvenstvo v poletih, se je zaradi ostrih besed že javno opravičil, zdaj pa je prejel še kazen disciplinske komisije Smučarske zveze Slovenije (SZS).Ta se je sestala danes dopoldne, predsednik SZSpredsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijoin direktor SZSso po pregledu poročil Zajcu izdali opomin pred izključitvijo iz reprezentance za določen čas ali za stalno.Preberite tudi:»Zaupanje v delo se lahko izgubi, spoštovanja pa ne smemo izgubiti nikoli. Kot pozitivno smo ocenili opravičilo Timija Zajca, ki je po premisleku uvidel, da je storil napako. Kljub kazni, ki smo jo izrekli, pa bistvo delovanja SZS ni kaznovanje, temveč ostaja delovanje v smeri športnikovega razvoja in rasti. Pričakujemo, da bo Zajc k delu in odnosom v reprezentanci pristopil tako, kot se za vrhunskega športnika spodobi, v skladu z etičnimi normami, ki veljajo v svetu športa. Vsi vanj verjamemo in mu v znak spoštovanja dajemo priložnost, da to tudi dokaže,« je po seji komisije dejal predsednik Smrekar.Kako bo z nadaljevanjem sezone za Zajca, še ni znano, saj se mora še prej sestati s trenerjem A-reprezentance, ki pa je s skakalci že v Engelbergu na novi postaji tekem svetovnega pokala. Tam Zajc kajpak še ne bo skakal, obstaja pa možnost, da se ekipi spet pridruži na novoletni turneji.