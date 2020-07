Dirkal bo za vse, ki nimajo pravic

84 zmag je že slavil Lewis Hamilton v formuli 1, le 7 manj kot Michael Schumacher.

Pogrešal bo navijače

Ljubitelji formule 1, ki jih tudi v Sloveniji ni malo, že nestrpno odštevajo zadnje dneve do nedeljske dirke za veliko nagrado Avstrije, s katero se bo – potem ko je 15. marca zaradi izbruha pandemije novega koronavirusa klavrno propadel predvideni start sezone v Melbournu – po treh mesecih in pol zamude vendarle začelo letošnje svetovno prvenstvo v kraljevskem avtomobilističnem razredu. V Spielbergu, ki je od Ljubljane, denimo, oddaljen dobrih 200 kilometrov, od Maribora pa 140, bo vse od pristanka s svojim zasebnim letalom v središču pozornosti kajpak branilec naslova svetovnega prvaka(Mercedes), ki bo lovil četrto zaporedno in skupno sedmo lovoriko, s katero bi se na vrhu večne lestvice izenačil z nemškim rekorderjemToda 35-letni Britanec, ki je v minulih tednih aktivno sodeloval na protestih proti rasizmu, je še pred prihodom na avstrijsko Štajersko priznal, da z mislimi ni le pri formuli 1. »Če sem iskren, letošnje prvenstvo ni nujno moj največji cilj. Zdaj smo namreč zares sredi nekega čudnega obdobja na svetu. To ni normalno leto, prav zaradi tega pa se ponujajo možnosti za spremembe,« je poudaril Hamilton in v isti sapi pribil, da bo dirkal za vse, ki nimajo glasu oziroma pravic. »Zaradi tega bom v želji, da bi prispeval k spremembam, ropotal, kolikor glasno se bo dalo,« je napovedal britanski šampion in na vprašanje, kje bi, če bi lahko sam izbiral, še dirkal, kot iz topa izstrelil, da v Afriki. Na črni celini so sicer zadnjo dirko v najhitrejšem cirkusu izpeljali leta 1993, ko je bila v Kyalamiju velika nagrada Južne Afrike. »Menim, da bi bilo zelo pomembno, če bi se formula 1 vrnila tja,« je prepričan Hamilton, kritičen do odgovornih v (svojem) športu, ker s spektaklom, s katerim gostujejo tako rekoč po vsem svetu, za skupnosti na prizoriščih po njegovem mnenju ne naredijo dovolj.Kar zadeva nedeljsko dirko v Spielbergu (z začetkom ob 15.10), kjer bo teden dni pozneje z veliko nagrado Štajerske na sporedu še druga preizkušnja sezone, si ne predstavlja, kako bo dirkati pred praznimi tribunami. »V tem verjetno nihče ne bo užival. Med dirko se bomo počutili zelo osamljene, pogled na prazne tribune pa ne bo prav spodbuden. Ne, to nikogar ne bo dodatno podžgalo, zato lahko že zdaj zatrdim, da bom pogrešal navijače,« je povedal šestkratni svetovni prvak, ki za svoje razmere doslej v Avstriji ni bil pretirano uspešen. Slast zmage je v Spielbergu okusil le enkrat (leta 2016), lani pa se je moral, denimo, tam sprijazniti »šele« s petim mestom. Kar zadeva dirke na Red Bullovem ringu, je bil od njega uspešnejši, ki je s svojim rdečim bikom že dvakrat (2018 in 2019) kot prvi prevozil ciljno črto na veliki nagradi Avstrije. Po mnenju mnogih bo 22-letni Nizozemec tudi v nedeljo vroči kandidat za osvojitev prvega mesta v Spielbergu, ni pa jih malo, ki menijo, da bo pobesneli Max letos celo glavni Hamiltonov izzivalec v boju za naslov svetovnega prvaka. Verstappnu namreč pripisujejo več možnosti za končni uspeh kot obema Ferrarijevima adutomain, številni so iz bitke za lovoriko že vnaprej odpisali tudi Lewisovega moštvenega sotekmovalca – podprvaka