Dirkajo v Španiji, zmaga Roglič

Na Vuelti kolesarji tri tedne dirkajo po španskih cestah, na koncu pa zmaga Primož Roglič. Takšna je bila rdeča nit največje španske preizkušnje v zadnjih treh letih, v katerih je as iz Kisovca vse svoje tri nastope na njej okronal z rdečo majico. V četrto je pred tem, da postane najboljši v zgodovini dirke, ki so jo prvič priredili leta 1935. Roglič, ki bi se s četrto zmago na vrhu večne lestvice izenačil z Robertom Herasom (pri Špancu ni šlo za neprekinjen niz), je imel doslej vedno drugačno družbo na odru za zmagovalce.

Leta 2019 drugouvrščenega Alejandra Valverdeja in tretjeuvrščenega rojaka Tadeja Pogačarja, leta 2020, ko je zmagal najbolj tesno, z le 24 sekundami prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Richarda Carapaza in Hugha Carthyja, lani, ko je bil najbolj prepričljiv (4:42), pa Enrica Masa in Jacka Haiga. Kdo bi se kapetanu ekipe Jumbo Visma po robu lahko postavil na letošnji 3284,4 km dolgi poti, ki se bo jutri začela v Utrechtu in se 11. septembra končala v Madridu? Zdi se, da mu račune lahko prekriža predvsem morebitna slabša pripravljenost kot v minulih letih, saj se je po odstopu po 14. etapi Toura, po bolečem padcu deset dni prej, za svojo drugo tritedensko preizkušnjo sezone na kolesu pripravljal manj kot dva tedna.

Statistično pa bo imel najmočnejšo konkurenco doslej, na startu bo rekordnih šest zmagovalcev dirke po Španiji, poleg njega še Valverde (2009), Vincenzo Nibali (2010), Chris Froome (2011 in 2017), Nairo Quintana (2016) in Simon Yates (2018). Stavnice in mediji sicer kot prvega izzivalca najpogosteje omenjajo mladega belgijskega zvezdnika Remca Evenepoela, čeprav je pogorel ob tritedenskem debiju na lanskem Giru.

Pravi Primož v ospredju

Visoko kotira kapetan ekipe UAE João Almeida, ki ga bo kot športni direktor spremljal Andrej Hauptman in bo imel v Janu Polancu tudi slovensko pomoč. »Almeida bi Giro končal, kjer smo si želeli, če ga ne bi moral predčasno zapustiti zaradi covida-19. Jan pa se po naporni pomladi, polni dirk, v kateri je slavil tudi zmago na VN Laigueglia, spet zelo dobro počuti in bo pomemben člen kot pomočnik,« je povedal Hauptman, ki bo vodil tudi kolesarja, na katerega bo posebej pozorna španska javnost. Prvič bo na tritedenski dirki nastopil 19-letni Juan Ayuso, za katerega na Pirenejskem polotoku upajo, da bo nasledil velikega Valverdeja, ki bo pri 42 letih nastopil na svoji 32., zadnji tritedenski dirki. Lahko mladi španski up ponovi Pogačarjev podvig iz leta 2019, 3. mesto na ognjenem krstu?

»Ayuso bo predvsem nabiral izkušnje, prvo leto je z nami, počakati moramo do Madrida, da vidimo, kaj tačas zmore,« je Hauptman dejal o svojem mladem varovancu. Nekdanji slovenski selektor pa tudi ne dvomi o tem, kdo bo največji tekmec njegove ekipe: »Po treh zmagah je Roglič prvi favorit. Treba bo sicer počakati na prve zahtevnejše etape, da bomo videli, kje je on in kje konkurenca. Če je Primož tisti pravi, ga bo težko premagati.«