Dirka slovenskih kolesarskih zvezd

Dirki po Sloveniji so nekoč ugled dvigala zveneča tuja imena, danes pa na kolesarskem trgu malodane ni večjih zvezdnikov, kot so najboljši Slovenci. Tadej Pogačar bo jutri na Ptuju prvi aktualni šampion Toura na startu naše edine etapne preizkušnje, na kateri bodo domače navijače navduševali tudi Jan Polanc, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Jani Brajkovič …



Zadnje spremembe na startnem seznamu so možne še danes, vendar je okostje sodelujočih na 27. dirki po Sloveniji, ki se bo jutri začela na Ptuju in v nedeljo končala v Novem mestu, znano. Prireditelji so si obetali kakšnega na papirju močnejšega tekmeca Pogačarju v boju za zeleno majico, saj sta se napovedovala prihoda Aleksandra Vlasova (Astana), ki je, kot kaže, porabil preveč moči na poti do 4. mesta na Giru, in kolumbijskega hribolazca Estebana Chavesa (BikeExchange), ki je za ogrevanje pred Tourom izbral dirko po Švici, vendar so lahko zadovoljni z naborom domačih asov.



Dvakratnega zmagovalca (2015 in 2018) Primoža Rogliča ne bo, ker med štirimi ekipami iz svetovne serije ni njegove Jumbo Visme, zato pa bodo tu Pogačar in Polanc iz ekipe UAE ter Mohorič in Tratnik iz Bahraina Victoriousa. Tudi Luka Mezgec (BikeExchange) bi bil na startu, če ga ne bi med višinskimi pripravami ujel covid-19. »Lepo je, da dirka po Sloveniji stoji na slovenskih fantih, ne nazadnje tudi Tour de France stoji na naših kolesarjih. Žal mi je le za Mezgeca, z njim bi bila slovenska udeležba prava bomba,« je direktor dirke Bogdan Fink povedal o naboru slovenskih asov. Pogačarja in Polanca bo zanimala le zelena majica, ki jo je kot zadnji leta 2019 (lani dirke ni bilo) osvojil njun moštveni kolega Diego Ulissi, ki bo zato nosil številko 1. Tratnik in Mohorič pa se bosta bržkone osredotočila na lov na etapne zmage.

Vrnitev Korena in Brajkoviča

Sicer pa domači kolesarji ne bodo nastopili samo v dresih ekip svetovne serije. Tu bodo še tekmovalci novomeške Adrie Mobil, ki od leta 1993 prireja dirko, in Ljubljane Gusto Santica, Žiga Jerman v dresu italijanske ekipe Androni Giocattoli ter slovenska reprezentanca, ki jo bodo sestavljali kolesarji kranjskega kluba s posebnimi gosti. Med njimi bosta tudi prekaljena kolesarska mačka, Kristijan Koren, ki se vrača po odsluženi dvoletni prepovedi nastopanja zaradi dopinga, in Jani Brajkovič, za katerega bo to pri 37 letih zadnja dirka po Sloveniji, po kateri bo – na DP 20. t. m. v Kopru – najverjetneje sklenil bogato športno pot.



»Ekipa je sestavljena iz kolesarjev z vseh vetrov, že sedmo leto po dogovoru s Finkom kranjski kolesarji na dirki po Sloveniji nastopajo kot slovenska reprezentanca. Ker nimamo kontinentalne ekipe in je preizkušnja zelo zahtevna, je ne moremo izpeljati sami, zato vsako leto še koga povabimo zraven. Koren je storil napako, odslužil je kazen, ne vem, zakaj mu ne bi dali še ene priložnosti. Brajkovič, ki se poslavlja, je izjemno zagnan, zelo veliko je treniral, zanj to ne bo le udeležba, vidim ga v prvi deseterici. Sicer pa sem se zanju odločil predvsem zaradi njunih bogatih izkušenj, ki jih bosta delila z mlajšimi kolesarji,« je dejal trener KK Kranj Matjaž Zevnik, ki bo na dirki po Sloveniji vodil reprezentančno ekipo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: