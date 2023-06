Dirka po Sloveniji: slovenski mladci v boj za Pogačarjev prestol

Slovenske ceste se še niso dobro »ohladile« po 42. maratonu Franja, že je tukaj 29. dirka po Sloveniji. V Celju se bo jutri na petdnevno, 833,3 km dolgo pot, podala karavana 140 kolesarjev, med katerimi ne bo zmagovalca zadnjih dveh let Tadeja Pogačarja (UAE). »Če bi bil na startu, bi bil zmagovalec znan, tako pa bo dirka odprta, to bo priložnost za vse druge, da se izkažejo,« je odsotnost svetovne številke ena na pozitivno plat obrnil direktor dirke Bogdan Fink.

Njegov optimizem je na mestu, tudi brez Pogija, ki je te dni na ogledu nekaj ključnih alpskih etap Toura, na katerem bo od 1. julija lovil tretjo zmago, bo dirka po Sloveniji spektakel. Za to bodo poskrbeli drugi naši profesionalni asi, štirje od sedmih, ki ta čas nastopajo v svetovni seriji, bodo na startu. To so Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious), Domen Novak (UAE) in Luka Mezgec (Jayco Alula).

Vendar Fink upa, da se bo na domačih cestah uveljavilo tudi kakšno manj znano ime. »Ne izpostavljam nikogar, vendar imajo naši mladci priložnost, kakršna se je leta 2015 tu ponudila Primožu Rogliču in od leta 2017 naprej Pogačarju. Upam, da jo bo kdo izkoristil. Zadnje priprave na dirko sicer potekajo po načrtu, večina naše ekipe je že na terenu,« je za Delo povedal Fink, ki je tokrat kraljevsko preizkušnjo speljal v Posočje. Sobotna 4. etapa od Ljubljane do Kobarida – vmes pa vzponi na Katarino nad Ljubljano, Kladje in dvakrat na Kolovrat – bo najbrž dala zmagovalca 29. »slovenskega toura«, ki letos praznuje 30-letnico nastanka.

Je Fink pri mladih Slovencih meril tudi na Gala Glivarja, člana njegove ekipe Adrie Mobil, ki se je maja izkazal z dvema odmevnima zmagama na dirkah za pokal narodov kolesarjev do 23 let? »Adria Mobil ima visoke ambicije, ne samo z Glivarjem, izkažeta se lahko tudi Tilen Finkšt in Kristjan Hočevar,« je novomeške adute naštel Fink.

Nabrušena Mohorič in Novak

Pri nekdanjem slovenskem profesionalcu Martinu Hvastiji ni dvoma, da bosta odločilna vzpona na Kolovrat, z 10 km in 9,5- odstotnim povprečnim naklonom enim od najzahtevnejših kolesarskih vzponov pri nas. »Drugače pa bo to trasa mnogoterih priložnosti, sprinterska bo najbrž samo 1. etapa, razen v Rogaški Slatini bo imel Dylan Groenewegen težave, da bo ostal v ospredju. To bo morda odprlo priložnost, da se izkaže njegov pomočnik Mezgec, ki lani ni bil daleč tudi v zaključni etapi čez Trško goro do Novega mesta,« je Hvastija spomnil na spektakularno preizkušnjo, v kateri je Pogačar na Glavnem trgu ugnal Mohoriča.

Kaj pa letošnje Mohoričeve možnosti? »Matej bi moral kaj pokazati pred odhodom na Tour, lani je tudi poskušal, vendar ob tem vedno trčil ob svetovno številko ena, ki je tokrat ne bo tukaj. Gotovo je pričakovati kakšen Mohoričev šov, v boju za zeleno majico bo Kolovrat zanj najbrž prevelika ovira, razen če pripravi kakšno taktično presenečenje. Ne nazadnje cilj ni na vrhu, temveč po spustu,« je »karte« 28-letnega Kranjčana ocenil Hvastija, ki bo pozoren tudi na lani tretjeuvrščenega Novaka.

»Slišal sem, da je bil močan na treningih, vendar bo pri njem veliko odvisnega od tega, kako se bodo odločili znotraj ekipe UAE, ki bo imela v svojih vrstah tudi dvakratnega zmagovalca Diega Ulissija,« je Italijana, ki je bil najboljši v letih 2011 in 2019 ter bi lahko postal prvi kolesar s tremi zmagami na dirki po Sloveniji, izpostavil Hvastija.