Diamant zasenčil razvpitega Irca

Maščevanje je res sladko, si je verjetno sam pri sebi mislil Dustin Poirier (27 zmag, 20 s prekinitvijo, 6 porazov), potem ko je včeraj na spektaklu mešanih borilnih športov UFC 257 v Abu Dhabiju v drugi rundi prisilil k vdaji Conorja McGregorja (22 zmag, 20 s prekinitvijo, 5 porazov) in se mu tako oddolžil za hud poraz izpred dobrih šestih let v Las Vegasu. A sprva ni kazalo na takšen razplet. Potem ko je favorizirani Irec predvsem po zaslugi močn(ejš)ih in natančn(ejš)ih ročnih udarcev zanesljivo dobil uvodno rundo povratnega spopada z Američanom in nato bolje nadaljeval tudi po odmoru, je po dobrih dveh minutah v drugi rundi sledil šok za razvpitega Dublinčana.



Diamant, kakor se glasi vzdevek 32-letnega asa iz Lafayetta v Louisiani, je s silovitim levim krošejem dodobra zamajal tla pod nogami slovitemu vrstniku iz Dublina, ga z nadaljnjimi udarci zrušil na tla, kjer je nato med borca skočil sodnik Herb Dean in prekinil dvoboj. Dustinu se je tedaj s pleč odvalila velikanska skala, saj je vendarle poravnal račun s Conorjem, ki mu je septembra 2014 v Las Vegasu prizadejal hud poraz (s tehničnim nokavtom po pičlih 106 sekundah). Z zmago v revanši mu je vrnil milo za drago.



»Tokrat sem se boril proti drugemu Conorju kot leta 2014, proti možu, ki prav tako krvavi kot jaz. Zdaj sva 1:1, zato bi bilo najbolje, če bi se pomerila še tretjič,« je predlagal Poirier in pribil, da se počuti kot novi prvak lahke kategorije.

V kletki se ni počutil dobro

»To je bil pravzaprav dvoboj za naslov, zaslužil bi si biti. Zdaj lahko grem in rečem, da sem šampion. Želim si biti prvak. Ko si enkrat šampion, si to za zmeraj,« je poudaril 175 cm visoki Američan, ki je bil pred včerajšnjim obračunom na lestvici združenja UFC med borci, težkimi do 70 kilogramov, drugi izzivalec in tako dve mesti pred McGregorjem. Na vrhu pri omenjeni organizaciji še vedno vodijo neporaženega ruskega Dagestanca Habiba Nurmagomedova in upajo, da bo vendarle preklical svojo odločitev o koncu športne poti, prvi izzivalec pa še naprej ostaja Američan Justin Gaethje.



Razvpiti Dublinčan, ki je junija lani že napovedal slovo od bojev v kletki, je po najhujšem porazu doslej priznal, da je daljša odsotnost (nazadnje se je boril pred letom dni, ko je premagal Donalda Cerroneja, pred tem pa je bil na borišču oktobra 2018 in izgubil z Nurmagomedovom), pustila na njem nekaj rje.



»Težko se je vrniti v pravi ritem, če se dalj časa ne boriš. V kletki se tokrat preprosto nisem počutil udobno,« je hitro našel izgovor McGregor, ki si bo – kot je zatrdil – zdaj (z)lizal rane in se poskušal čim prej vrniti na veliki oder. Dotlej pa se bo tolažil s petimi milijoni dolarjev zaslužka, medtem ko naj bi Poirier v svoj žep pospravil milijon ameriških zelencev.

