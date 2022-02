Derbiji sredi vojne vihre

Dejstvo, da je Sankt Peterburg ostal brez letošnje finalne tekme lige prvakov, je v teh trenutkih še najmanjša težava ruskega nogometa. Vodstvo lige se trudi, da bi se spomladanski del sezone kljub vojaškim spopadom v Ukrajini vsaj deloma začel po načrtih, potem ko so zaradi zaprtih letališč odpovedali tekme na jugu države – v Krasnodarju, Rostovu na Donu in Sočiju, kjer je na prve minute v dresu novega delodajalca čakal dosedanji član Brava Vanja Drkušić.

Medtem bo v Moskvi danes (ob 17.00 po slovenskem času) denimo na sporedu mestni derbi Lokomotive in CSKA, čigar barve brani Jaka Bijol. Bojan Jokić bi moral jutri ob istem času z Ufo obiskati Grozni, čigar ime in tudi zgodovina razkrivata še vedno nezaceljene rane vojaških spopadov v tem delu sveta. »Ne vojni!« se je na družabnih omrežjih oglasil dolgoletni reprezentant Fjodor Smolov, član moskovskega Dinama, ki je na lestvici s 36 točkami prvi zasledovalec Zenita (38).

V Ukrajini tekem ne bo in pretresljivo je bilo spremljati posneto izjavo brazilskih nogometašev kijevskega Dinama in Šahtarja iz Donecka, ki so se s partnericami in majhnimi otroki zbrali v hotelu in vlado prosili, da jim priskoči na pomoč pri vračanju v domovino: »Ne vemo, kaj bi. Informacij nimamo, razen tistih, ki jih dobimo iz Brazilije. Prosimo vas, tudi v imenu naših otrok.« V Ukrajini igrajo tudi Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Matija Rom (Kovalivka), Lovro Grajfoner (Minaj) in Rudi Požeg Vancaš (Černomorec).

Bitka za Beograd

V senci dogodkov na vzhodu Evrope bo na sporedu nekaj zanimivih tekem, tudi jutrišnji veliki beograjski derbi med Crveno zvezdo in Partizanom (18.00). Črno-beli imajo pred morda že ključnim gostovanjem pet točk prednosti, pet let čakajo na državni naslov. Vroče je že dolgo tudi v hrvaški ligi, Hajduk Jana Mlakarja bo v jadranskem derbiju (danes ob 18.00) gostil Rijeko Adama Gnezde Čerina in Harisa Vučkića, ki je v odlični strelski formi.

Vodilni Dinamo in četrte Rečane ločijo štiri točke, vmes sta Osijek in Hajduk, ki ima tako kot veliki zagrebški rival še tekmo manj. Chelsea in Liverpool prvenstvenih tekem ne bosta igrala, a ne bosta počivala, jutri ju namreč čaka finale ligaškega pokala na Wembleyju (17.30), medtem ko bo imel Manchester City že danes zvečer priložnost, da spet pobegne Liverpoolčanom v premier league z zmago nad Evertonom. Španija? Real Madrid se z vrha lestvice pozno popoldne odpravlja na drugo stran mesta k Rayu, Jan Oblak bo z Atleticom zvečer gostil Celto, medtem ko bo nedeljsko popoldne v znamenju seviljskega derbija, večer pa v znamenju obračuna Barcelone in Athletica iz Bilbaa. Baskov v tej sezoni Katalonci še niso premagali, rdeče-beli so bili zanje usodni tudi v španskem pokalu, a po visoki zmagi in uvrstitvi v osmino finala evropske lige v Neaplju (2:4), še tretjič na zadnjih petih tekmah so varovanci trenerja Xavija na tekmi dosegli štiri gole, se zdi, da baskovske lève tokrat na Camp Nouu čaka povsem drugačna žival.