Derbi z dna, toda ima svojo ceno

Derbiji med Celjem Pivovarno Laško in Zagrebom so eni najbolj tradicionalnih in pestrih v rokometni ligi prvakov, sosedska tekmeca pa ne bi mogla biti bolj izenačena. Nocoj ob 18.45 bodo imeli slovenski prvaki v praznem Zlatorogu priložnost po dolgem času prevzeti primat, z zmago bi tudi ohranili šibko upanje na uvrstitev v izločilne boje.



Celje in Zagreb sta se od osamosvojitve Slovenije in Hrvaške med elito srečala že triindvajsetkrat, oba sta zmagala po enajstkrat, ena tekma se je končala z neodločenim izidom. Hrvati so boljši za pet golov (547:542). Če bo ekipa trenerja Tomaža Ocvirka pokazala podobno predstavo kot 21. oktobra, ko je v zagrebški Areni zmagala s 30:22, bodo vse številke na njeni strani.



Ocvirk ima dobre izkušnje z Zagrebom, na petih tekmah je zmagal štirikrat, izgubil je le prvo v gosteh. A zadnja zmaga je bila le osamljena lastovka, ki ne bo prinesla pomladi, če ne bo našla jate. Tudi morebitni drugi par točk z Zagrebom ne bo dovolj, zmage bo treba februarja in marca iskati tudi v Kielu, Aalborgu in Nantesu ter proti Barceloni in Veszpremu doma. Zdi se, da bosta usodna poraza z Motorjem iz Zaporožja.

Trojica na priprave v Laško

Na drugi strani gre Celju kot po maslu v državnem prvenstvu, v katerem ima stoodstotni izkupiček s 13 zmagami. To bo zadnja tekma Celja v tem letu, a vsi si ne bodo privoščili veliko prazničnih užitkov. V ponedeljek se bodo začele priprave reprezentance, v Laško so vabljeni vratar Miljan Vujović, Tadej Mazej in Tilen Kodrin. Samo slednji si lahko realno obeta, da bo nastopil na januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu. Pri 26 letih ima že precej izkušenj, tudi z obračuni z Zagrebom. Nazadnje je bil ob Galu Marguču s sedmimi goli najboljši strelec. Takrat si ni mislil, da bo čez dva meseca pogled na lestvico tako klavrn.



»Res je, žal nam je za izgubljenimi priložnostmi, vsaj tri ali štiri točke so nam spolzele iz rok. To leto je bilo zelo turbulentno za nas, ni mi žal, da se izteka, ga pa želimo vsaj končati, kot se spodobi, da se lahko z večjo mero optimizma odpravimo na odmor,« si zmago proti večnemu tekmecu obeta Kodrin, ki ne pričakuje sprehoda. »Nikakor ne smemo misliti, da bo tekma takšna kot oktobra, to bo pravi derbi, velika borba za vsako žogo. Zagreb se nam bo želel oddolžiti za tisti poraz, mi pa bomo morali pokazati maksimum,« se zaveda Kodrin, ki verjame, da bodo Egipčani spravili pod streho SP.



Tekma bi morala biti 10. decembra, ampak je bila prestavljena zaradi okužb v zagrebškem taboru. Prestavitev je bila dobrodošla za Vida Poteka, ki je vmes zacelil poškodbo, manjkala bosta le nezadovoljni Jan Grebenc, ki gre na operacijo, in Domen Novak, Mazej pa bo stisnil zobe.