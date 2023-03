Derbi s črno-belim favoritom

Po vsem videnem v minulih mesecih že kar s težkim srcem zapišemo, da 23. krog lige ABA v nedeljo ob 19. uri prinaša veliki derbi med vodilnimi košarkarji Partizana in četrto Cedevito Olimpijo. Vse boljši Beograjčani se namreč uspešno potegujejo za preboj v četrtfinale evrolige, v njej so zbrali petkrat več zmag kot slabokrvni Ljubljančani v evropskem pokalu. Toda videli smo že večje senzacije, zakaj torej slovenski prvaki ne bi izkoristili tekmovalne razpetosti tekmecev in jih ugnali tudi v gosteh, tako kot so jih 11. decembra v Stožicah?

Beograjska Arena se po včerajšnjem dvoboju Partizana z Olympiakosom pripravlja na še en spektakel, saj bodo prireditelji omogočili gledalcem prost vstop. Podpora domačim črno-belim, ki so v ligi ABA zadnjič klonili v Ljubljani – pred tem zgolj še proti Crveni zvezdi –, nato pa nanizali 11 zmag, je torej zajamčena. Obe zasedbi bosta resda nastopili oslabljeni. Cedevita Olimpija vnovič brez poškodovanega Amarja Alibegovića, medtem ko je Edo Murić izpustil zadnje tekme z Ulmom, Cibono in Brescio ter je pod vprašajem.

Tudi Beograjčani bodo šibkejši pod košema, brez kaznovanega Mathiasa Lessorta in še vedno poškodovanega Balše Koprivice, a prevladuje občutek, da igrajo od tekme do tekme bolje, česar za Ljubljančane ne moremo reči. Vprašanje pa je tudi, kdaj bo popustila vnema po odhodu trenerja Jurice Golemca, ki ga je začasno zamenjal Miro Alilović in iztisnil iz moštva nekaj skrite energije, kakršno so prej prikazali le občasno, denimo ob decembrski zmago nad Partizanom s 77:74 (Ferrell 18, Dragić 13, Omić 12, Alibegović 11; Exum 24, Papapetrou 17, Lessort in Anđušić po 9).

Hitro, a tudi pametno

Miro Alilović opozarja, da se ne kaže zanašati na utrujenost ali podcenjevanje čete slovitega trenerja Željka Obradovića: »Partizan je doslej prikazoval lepe predstave, zelo uspešen je tudi v evroligi, v kateri mu dobro kaže v bitkah za top 8. Njegovi košarkarji so zelo agresivni, predvsem branilci, odlikuje pa jih izjemna samozavest. Zato od naših fantov pričakujem, da bodo igrali hitro, srčno, disciplinirano in pametno.«

Yogi Ferrell, ki je bil najučinkovitejši Ljubljančan na prvi tekmi z Beograjčani in je s povprečjem 16,4 točke sedmi strelec lige ABA, dodaja: »Partizanovci so velika napadalna grožnja, saj hitro tečejo naprej in nazaj. Da bi se lahko prikradli iz dvorane z zmago, bomo morali umiriti njihove nasprotne napade. Igrati bomo morali kot moštvo, potrebovali bomo tudi energijo s klopi.«