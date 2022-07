Deliusa označil za lažnivca

Na novinarski konferenci, ki bo še dolgo burila duhove, je predsednik Adam Delius včeraj javno potrdil, da klub družno zapuščata športni direktor Mladen Rudonja in glavni trener članskega moštva Robert Prosinečki.

Prvega je skupaj s podpredsednikom Christianom Dollingerjem obtožil celo, da je v sodelovanju z neimenovanimi tretjimi osebami oškodoval klub in ga ponujal morebitnim novim vlagateljem. Nekdanjemu reprezentantu so zagrozili tudi s tožbo, medtem ko je Prosinečki, ki je na ljubljansko klop z velikim pompom sedel 22. marca, odšel na lastno pest po četrtkovi prijateljski tekmi s Šibenikom.

»Čeprav je trener heroj kluba, ne more tako pritiskati na predsednika – dvakrat ali trikrat je že zagrozil, da bo odšel, če v klub ne pripeljemo igralcev, ki bi si jih želel on. Trikrat mi je že dal odpoved, četrtič mu tega ni treba storiti,« je prek prevajalca na eni najbizarnejših novinarskih konferenc v zgodovini slovenskega nogometa povedal Delius, ki je tako potrdil, da je poleg Rudonje končal sodelovanje tudi s Prosinečkim. Glede prihodnosti direktorja Igorja Barišića, okoli katerega naj bi se v zmajevem gnezdu najbolj iskrilo, pa je zbrane presenetil z izjavo: »Nimam razloga, da bi ga odpustil.«

Tudi kapetan ni vedel

Informacije je v Stožicah očitno iskal tudi kapetan Timi Max Elšnik, ki smo ga opazili na hodnikih stadiona, celo Delius je priznal, da igralcev o svojih rezih do nastopa pred mediji še ni obvestil. »Bila je težka odločitev, še pred tremi urami sem bil v dvomih in igralcem tega prej niti nisem mogel sporočiti,« se je branil nemški poslovnež.

Pred četrtkovo kvalifikacijsko tekmo 1. kroga za nastop v konferenčni ligi proti luksemburškemu Differdangeu (19.00) so se zmaji torej znašli v že večkrat videni godlji, ki pa je po vsem sodeč presegla tudi vse najbolj črne trenutke pod taktirko prejšnjega predsednika Milana Mandarića. Članska ekipa nima trenerja in športnega direktorja, Delius pa se lahko s sodelavci odkrito boji razpleta četrtkove tekme tako na kot ob igrišču, čeprav je ostal optimist: »Ni lahko, ampak takšno je življenje. Vsi navijači Olimpije bodo kar žareli, ko bodo videli nov dres. Z imenovanjem novega trenerja pa se ne želimo zaleteti.«

Daleč najbolj neposreden in tudi odkrit trenutek novinarske konference se je zgodil, ko je v prostor z mediji pod budnim očesom policistov vstopil član nadzornega odbora kluba Boris Ferenčak. Dolgoletni oskrbnik stožiškega stadiona in drugih športnih objektov v prestolnici je v jezi zaklical proti predsedniku: »Prosim, ne lagat'! Prosinečki ti je dal odpoved pred dvema dnevoma! Lažnivec!« Delius je vse skupaj komentiral z besedami, da je to očitno eden tistih zaposlenih, ki se prav tako ne vidijo več v njegovem projektu.