Delius začenja v Kopru kot Mandarić

Bonifika: Koper proti Olimpiji. Današnja najvznemirljivejša bitka 14. kroga 1. SNL ima res neverjetno predigro. Adam Delius in Ante Guberac sta si po koncu minule sezone že segla v roke, na Bonifiki se je pripravljal nemški prihod, a se je vse sfižilo.

Prva Liga Telemach Koper 13 8 3 2 26:15 27 Bravo 13 6 5 2 12:6 23 Olimpija 13 7 2 4 18:14 23 Maribor 13 5 3 4 19:18 21 Mura 13 4 5 3 17:18 20 Tabor 13 4 4 5 15:11 16 Celje 13 4 3 6 15:17 15 Domžale 13 3 3 7 18:24 12 Aluminij 13 2 5 6 10:15 11 Radomlje 13 2 3 6 10:21 9

K sreči? Za Koprčane zanesljivo, zdaj še vedno pod Guberčevo taktirko so celo prvaki, Olimpija pa brez Milana Mandarića, ki je slovensko poglavje začel prav v Kopru, in z Deliusom išče svoj prostor in vlogo pod svobodnim soncem. Danes bosta še tekmi v Sp. Šiški in Kidričevem, jutri v Sežani in Domžalah.

Ljubljana: Bravo – Domžale (sobota, sodnik Dejan Balažič, 15.00): Se bodo Šiškarji hitro vrnili v zmagovalni ritem? Bodo Domžalčane ujeli Radomljani? Za Šiškarje ne bo konec sveta, če bodo tretjič izgubili, za Domžalčane pa bo osmi poraz jasen znak, da ne gre več tako naprej.

Kidričevo: Aluminij – Celje (Martin Matoša, 17.00): Tri tekme in 270 minut Celjani niso zabili gola Kidričanom. Tudi danes bodo morali rudariti, če bodo želeli premagati enega od najtrših tekmecev, ki se ga, kot pravi trener Oskar Drobne, izogiba sreča.

Koper: Koper – Olimpija (Matej Jug, 20.15): Morebiti tudi prelomna tekma. Za Olimpijo. Koprčani so oslabljeni, a ne v konici napada, kjer tudi ob morebitni odsotnosti hitronogega Kaheema Parrisa ne bodo izgubili preveč ostrine. Maks Barišić je v življenjski formi, bivša Goričana Lamin Colley in Abedi Osuji pa sta zverini za tepež in dirko. Zmaga bi le še okrepila koprske šampionske delnice. A v ospredju bo Olimpija. »Dajte nam čas,« prosijo trener Dino Skender, športni direktor Mladen Rudonja in tudi predsednik Adam Delius. Za tekmovalni del ga nimajo, za organizacijsko preoblikovanje pa več kot preveč. Kot stvari stojijo, Koper igra atraktivno in učinkovito, Olimpija preračunljivo. Logika bi velela obratno.

Sežana: CB24 Tabor – Maribor (nedelja, Bojan Mertik, 15.00): Predolgo ukvarjanje z nesrečno tekmo v Stožicah bi lahko Sežančane preveč utrudilo za drugo veliko bitko, za jutrišnjo proti Mariboru, ki še vedno išče igro in udarne igralce ter strokovni štab. Tragedija vijoličnih je, da ne najdejo trenerja in da se je v tej vlogi ne kriv ne dolžen znašel mož, ki sploh ne bi smel biti blizu moštva. Po strokovnih merilih seveda.

Domžale: Kalcer Radomlje – Mura (Aleksandar Matković, 17.00): Radomljani upajo na čudež, ki jim še utrjuje motivacijo v bitki za obstanek, Sobočani upajo, da bodo v državno prvenstvo prenesli evropsko dodano vrednost. Za prvake bo točka premalo.