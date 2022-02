Delius le zamenjal Mandarića

Neznank ni več, z včerajšnjo odločbo Upravne enote Ljubljana (»sprememba zastopnika, pooblastila in načina zastopanja/prvi«) je 64-letni državljan Nemčije Adam Delius tudi uradno postal predsednik Športnega društva Nogometni klub Olimpija Ljubljana. Nepremičninski poslovnež iz Münchna je te dni v Ljubljani, kjer se bo danes sestal še s svojim predhodnikom Milanom Mandarićem, s katerim bo moral uskladiti (ali razrešiti) še nekaj neprijetnih denarnih podrobnosti.

Iz upravnega dela zeleno-belih pod taktirko direktorja Igorja Barišića so potrdili, da zdaj ni več ovir za registracijo šestih zimskih novincev za spomladanski del sezone, ki se bo za Ljubljančane začel že naslednji teden, v sredo, 9. t. m., z zaostalo tekmo 17. kroga 1. SNL proti branilcem lovorike in tačas petouvrščenimi Sobočani.

Ne le registracija petih hrvaških okrepitev, zveznih igralcev Roberta Mudražije, Marina Pilje, Maria Kvesića, vratarja Ivana Banića in napadalca Ivana Prtajine, ter mladega, a še daleč od pripravljenega slovenskega reprezentanta, ki je prišel kot posojeni igralec iz genovske Samdporie, Nika Prelca, Olimpija ima odprto pot tudi do pridobitve tekmovalne licence.

»V naslednjih dneh bodo igralci že uradno Olimpijini,« je zagotovil Barišić.

Ostaja pa še ena velika neprijetnost, status od pod Mandarićevo taktirko odstavljenega trenerja Sava Miloševića. Neuradno Olimpijino stališče je, da je »Mandarić pripeljal Miloševića in ga tudi odstavil«. V prevodu naj bi to pomenilo, da zdajšnje vodstvo z njim nima ničesar in se (še) ne namerava lotiti trdega oreha. So pa pri Olimpiji razrešili spore s ključnimi igralci za registracijo zdajšnjih prišlekov, saj so jih v matnem položaju držali nekdanji srbski branilec Marko Gajić, poslovnež z Reke Željko Mandarić ter podjetje za izterjavo in odkup terjatev.

Nagrada za Kousa Prekmurci so našli nadomestnega vratarja za Matka Obradovića, ki ga čaka daljše okrevanje zaradi težav s hrbtom. Pripeljali so Hrvata Marina Ljubića (posoja) in s podaljšanjem pogodbe do junija 2025 nagradili enega od najzaslužnejših za vse Murine uspehe v minulih sezonah Žigo Kousa.

Športni del Olimpije drugi del istrskih priprav počasi zaključuje v Umagu, kjer bosta jutri dve moštvi igrali še zadnji pripravljalni tekmi in prvič pozimi pred predsednikovimi očmi. Prva ekipa se bo pomerila s hrvaškim drugoligašem Orijentom, druga pa s srbskim klubom Javor.

»Z dvobojema za trening pred prvo prvenstveno tekmo morda tvegamo. Pričakovali smo, da bomo imeli še kakšnega igralca več, da bomo lahko lažje pokrili dve tekmi v enem dnevu, ampak smo v obdobju, ko se od fantov pričakuje, da igrajo 90 minut. To bo generalka za obe skupini igralcev,« je ob stopnjevanju forme skozi tekme »konec priprav« napovedal trener Dino Skender.