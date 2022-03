Dekleti popeljali v vodstvo, fanta postavila piko na i

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih letos nima prave konkurence. In to ne glede na to, s katero postavo se poda na vrh zaletišča. Urši Bogataj, Niki Križnar in Timiju Zajcu, članom naše zlate zasedbe na nedavnih olimpijskih igrah v Pekingu oziroma Zhangjiakouju, se je včeraj na slovitem Holmenkollnu pridružil Lovro Kos in prispeval viden delež k prepričljivemu zmagoslavju Slovenije.

Po osmih bolj ali manj vrhunskih skokih je imela naša četverica kar 75,2 točke zaloge pred drugouvrščeno Avstrijo, za katero so tekmovali Chiara Hölzl, Manuel Fettner, Marita Kramer in Stefan Kraft, še dodatne 0,8 točke je zaostala tretjeuvrščena Norveška (Anna Odine Strøm, Robert Johansson, Silje Opseth in Halvor Egner Granerud).

Slovenija, ki letos na preizkušnjah mešanih ekip ne pozna poraza, je vodila od začetka do konca, tako da o zmagi ni bilo prav nobenega dvoma. Največ točk je tokrat k uspehu prispeval Zajc (255,9), ki je bil s skokoma, dolgima 130,5 in 132 metrov, drugi najboljši posameznik za Kraftom (125 m in 130 m/258,8). Kos (130,5 m in 123,5 m) je zbral 245 točk, Bogatajeva (127,5 m in 120,5 m), ki je bila druga najboljša posameznica za Nemko Katharino Althaus (122 m in 125 m), je v spremenljivih razmerah dodala 225,6 točke, Križnarjeva (121,5 m in 118 m) pa je pristavila 216,4 točke.

»Vesel sem, da smo vsi štirje skakali na zelo visoki ravni. Reprezentančni kolegici sta nas popeljali v vodstvo in tako na neki način tlakovali našo zmagovito pot,« je pojasnil Kos in na vprašanje, kaj lahko od Slovencev pričakujemo prihodnji konec tedna na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Vikersundu, odvrnil: »Upam, da bomo prikazali več zares dolgih poletov ...«

Jutri in danes še posamični tekmi

Na 135-metrski napravi nad Oslom bosta danes in jutri še po dve posamični tekmi, s katerima se bo iztekla turneja Raw Air (surov zrak). Skakalke se bodo danes za točke svetovnega pokala potegovale od 13. ure, jutri pa od 19.15, skakalci pa se bodo danes med seboj merili od 17.00, jutri pa od 15.45.

Glede na to, kakšne predstave so slovenski reprezentanti in reprezentantke kazali že na včerajšnji preizkušnji in pred tem na uradnem treningu, si lahko od njih obetamo nove vrhunske uvrstitve. To še zlasti velja za naša vražja dekleta s Križnarjevo in Bogatajevo na čelu, saj jima odlično kaže tudi v boju za skupno zmago na norveški turneji in glavno nagrado v višini 45.000 evrov.