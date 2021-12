Deklet ne mika s sonca v meglo

Dve različni predstavi so na svetovnem prvenstvu v Španiji pokazale slovenske rokometašice. Izjemni zmagi za 10 golov nad Črno goro je sledilo minus 11 s Francijo. A zmaga je prinesla veliko več veselja kot poraz nezadovoljstva v taboru Dragana Adžića. Danes ob 18. uri se bodo dekleta v Granollersu pomerila z Angolo in se ji želela oddolžiti za poraz pred dvema letoma na Japonskem. Tudi krožna napadalka Nataša Ljepoja, ki verjame, da bo Slovenija ponosno zakorakala v drugi del mundiala na Iberskem polotoku.

Ljepojeva ni med najbolj izpostavljenimi rokometašicami v slovenski vrsti, a je morda celo najbolj nepogrešljiva v Adžićevem sistemu, tako v obrambi kot v napadu. Pred prvenstvom je zbolela, še zdaj pokašljuje, zato ji toliko bolj prija katalonsko sonce, medtem ko se v Sloveniji vse raje pase gosta megla. Slovenke so skupaj z drugimi reprezentancami iz skupine A nastanjene v hotelu AC Forum v Barceloni tako rekoč na plaži Sredozemskega morja.

»Prija, ko se zjutraj zbudiš in zagledaš modro nebo. Tukaj je kakšnih 12 stopinj, včasih malce piha, a se ne pritožujemo, sonček vse popravi,« se je hitro aklimatizirala Nataša, zadovoljna tudi z opravljenim v 30 km oddaljenem Granollersu. »Proti Črni gori smo zares pokazale, iz kakšnega testa smo. Proti Franciji smo se dovolj borile, a nismo imele rešitev v napadu,« se je na dve tekmi ozrla članica Krima Mercatorja. Ta se ne strinja z domnevo, da je Adžić, ko je uvidel, da iz te moke ne bo kruha, začel varčevati z močmi ter odpočil Ano Gros in Lizo Omoregie.

»Mislim, da smo dale vse od sebe, Alja (Varagić) je bila pri strelu in zato je ostala na igrišču. So pa res priložnost dobile nekatere igralke, ki so prej imele manj minut,« je povedala krožna napadalka, ki je na prvi tekmi igrala 30 minut, na drugi 42 ter zbrala po tri gole in izključitve.

Računanje jih ne zanima

Po Franciji ni bilo slabe volje. »Po takšnem rezultatu navdušen ravno ne moreš biti. Moramo pa ohraniti hladne glave in se čim bolje motivirati za tekmo proti Angolkam. Vemo, da so nas enkrat že presenetile (na SP 2019 je bilo 24:33, op. p.). Skupaj so že en mesec, igrajo drugačen rokomet od evropskega, telesno so močne. Niso kar tako najboljše v Afriki. Moramo pokazati čvrstost in borbenost, da pridemo še do teh dveh točk,« samo zmaga šteje za 25-letno Celjanko. Niti pa ni vedela, da bi ob pričakovani zmagi Francije nad Črno goro Sloveniji zadostoval že poraz z devetimi goli, pa bi še vedno osvojila drugo mesto v skupini in v nadaljevanje prenesla dve točki.

»Z računanjem se ne ukvarjamo. Želimo samo dobiti lepo popotnico za naprej in si povrniti samozavest,« pove 178 cm visoka sogovornica, ki se še noče odpovedati mediteranskemu vremenu in si obeta še vsaj tri tekme proti Srbiji, Rusiji in Poljski. »Vsaka tekma na SP je šola zase. Skupaj rastemo in se povezujemo, nastop v drugem delu bi nam dal pomembne izkušnje za EP, ki bo čez leto v Sloveniji.«