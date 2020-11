Deki-Domen kot Dončić-Dragić

Dean Bombač tako pogreša rokomet, da se je kot otrok razveselil tekme, v kateri so se med seboj merili igralci, ki jih ima selektor Ljubomir Vranješ na pripravah v Zrečah. Ker je bila za četrtek načrtovana tekma preložena zaradi okužb v taboru Poljske, bo slovenska reprezentanca v prvem ciklu kvalifikacij za EP 2022 odigrala le jutrišnjo v Turčiji (ob 17. uri).



Ste bili razočarani, ko ste izvedeli, da v Celju ne bo dvoboja s Poljaki?

Seveda sem bil razočaran. Dolgo nismo igrali resne tekme. Ne vem, kakšne so bile okoliščine pri Poljakih, vem pa, da smo tudi mi imeli precej odpovedi zaradi virusa, a smo vseeno sestavili ekipo.



V Turčiji bržčas ne pričakujete težav.

Vemo, kdo je favorit, zmagovalec ne bi smel biti vprašljiv. Vseeno pa se bo treba stoodstotno lotiti tekme. Nihče ne pozna nikogar, tako da nas čaka pot v neznano. Pogosto se na takšnih tekmah mučimo in postajamo živčni. Temu se moramo izogniti.



Vas je selektor presenetil, ko je v reprezentanco vrnil Dragana Gajića?

Ne. Gajića je vodil že v Veszpremu, tako da zanj ni bil v dvomih. Gajo je zasidran tukaj, vesel sem zanj, njegove izkušnje so za nas zelo pomembne. Potrebujemo igralca, ki zna zadeti iz mrtvega kota.



Kar nekaj vas je že prebolelo covid-19, tudi vi, ste imeli kakšne simptome?

Bil sem zdrav, en dan sem bil brez energije, izgubil sem vonj in okus. Če ne bi delali testov zaradi lige prvakov, sploh ne bi vedel, da sem okužen.



Kako pa je bilo s kavča gledati soigralce med prisilno karanteno?

To je najhuje. Počutiš se zdravega, a zdravnik ti ne dovoli trenirati, dokler nimaš negativnega rezultata. Na Madžarskem so takšna pravila, da moraš po negativnem testu počakati še dva tedna. Če je prvi pregled srca v redu, lahko začneš vaditi v lažji obliki. Potem imaš še en pregled srca pod obremenitvijo. Šele ko je tam v redu, dobiš licenco za igranje. En mesec in pol sem bil brez treninga. Za glavo je zelo težko.



Se bojite, da bi koronavirus spet ustavil rokomet in da bi odpadlo tudi SP v Egiptu?

Ne bojim se. Šport se ne sme več ustaviti. Če se bo spet zaprl, se bo tudi končal. V tem smislu je najpomembnejši nogomet, pri katerem je največ denarja. Dokler se bo igralo, se šport ne bo ustavil.



Po EP ste presenetili z izjavo, da boste še razmislili o nadaljevanju reprezentančne kariere.

Najprej sem se moral pogovoriti doma. Imam tri otroke, vsako prvenstvo vzame od dva do tri mesece. Zdaj je Tjaša začela še delati na Madžarskem. Ni lahko. Dogovor je takšen, da bom do olimpijskih iger zraven, potem bomo videli. Morda bo čas, da prepustim prostor mlajšim.



Eden od mladih, ki prihajajo, je Domen Makuc. Je lahko naslednik čarovnika Dekija?

Makuc je moj novi cimer, zdaj ga imam pod kontrolo. Prijeten fant, ima ogromno talenta in prostora za napredek. Nekaj časa bo še potreboval. Ko bo prišel njegov čas, pa bo gotovo eden izmed najboljših v Evropi.



Torej spet slovenski D-D. Deki kot Dragić, Domen kot Dončić ...

Haha, tako nekako, ja, v primorski različici. Dončiću je že uspelo, mali pa se bo še moral dokazati. Ampak ima tisto tam spodaj, to je glavno.