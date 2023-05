Dejan Kontrec: Ko bi le zadeli proti Norveški

Na svetovnem prvenstvu v hokeju je napočil čas sklepnega boja za kolajne, v taboru slovenske reprezentance pa zdaj že razgrinjajo načrte, kako se po slovesu od elite lotiti naslednje sezone, v kateri bo za rise najpomembnejše prvenstvo skupine B, ki bo od 28. aprila do 4. maja v Bolzanu na italijanskem severu. O slovenskih nastopih v Rigi in načrtih prihodnosti smo se pogovarjali z menedžerjem slovenske vrste in obenem nekdanjim reprezentantom Dejanom Kontrecem.

Kako ste doživeli novo slovo risov od elite?

»Najprej moram poudariti, da je bila poleg vseh pozitivnih dejavnikov med tem prvenstvom, na koncu misija Riga neuspešna. Veliko smo vložili v to, od igralcev do strokovnega štaba, da bi naposled prekinili ta črni niz zaporednih izpadov iz najvišjega razreda. Igralci so storili vse, kar je bilo v njihovih močeh, tako da jim ni česa očitati. Zame je to bila naša najboljša igra, zares konkurenčna proti uglednim tekmecem, res pa je, da nismo dosegli gola proti Norvežanom. Če bi se nam tam odprlo in bi zmagali, se nam najbrž za konec ne bi bilo treba reševati proti Slovakom.«

Koliko ste pogrešali Anžeta Kopitarja?

»Ne vem, potem vedno znova poslušam, kaj bi bilo, če bi nekdo igral, kdo drug pa ne. Ne moreš predvidevati. Tudi z Anžetom smo že izpadli iz elitnega razreda. Seveda je veliki zvezdnik hokeja, dodana vrednost, vrata reprezentance so mu vedno odprta. Smo pa pač tu tisti, ki smo se zbrali, lahko se vsem navzočim le zahvalim – dolgo smo bili skupaj, ni bilo večjih spodrsljajev in takšen temelj dela kaže ohraniti tudi za prihodnost.«

Kaj pa samo moštvo, ki bo igralo čez eno leto v drugem razredu?

»Lotili smo se že reorganizacije, pri mlajših reprezentančnih selekcijah iščemo nove obraze in izzive. Štiri leta so naokrog, sledile bodo spremembe na trenerskih klopeh. Seveda pa smo najprej čakali, kako se bo razpletlo to prvenstvo z našo udarno izbrano vrsto. Se pač selimo med prvim in drugim razredom in le upam, da bomo nekoč obstali ter si vsaj zagotovili kakšno leto zaporednega igranja med elito.«

Bo Matjaž Kopitar še naprej selektor?

»Po tem prvenstvu se mu pogodba izteče. Nisva še govorila o tem, v miru se bova sestala. Seveda pa moramo tudi pohiteti, kmalu bo zbor zelo pomembne selekcije do 20 let, tudi o kvalifikacijah za olimpijske igre moramo že razmišljati. Pri mlajših reprezentancah, torej do 16, 18 in 20 let, bodo nova imena na trenerski klopi, glede članov pa bomo še videli, kako in kaj. Predvsem bi si želel, da bi bili strokovni štabi med seboj še bolj povezani, da bi bila tudi ekipa do 16 let pod selektorjevim nadzorom.«

Pa si boste po vsem skupaj v tej dolgi sezoni oddahnili, si boste privoščili kaj počitnic, boste kam odpotovali?

»Imam v glavi en teden miru na Lošinju, kjer bi bil rad brez telefona in računalnika, pa ne vem, če se mi bo to povsem posrečilo.«