Dejan Grabić: Tega nihče ne želi gledati

Le še en klub čaka na prvo zmago v novi sezoni slovenskega nogometnega prvenstva. Štiri tekme sta potrebovala za prvenec Domžale in Tabor, ki sta opozorila nase konec minulega tedna, sušno ostaja le v Celju, ki mu nikakor ne steče. Tudi zavoljo tega bo zanimivo spremljali prvo tekmo 5. kroga, ko se bosta že v petek pomerila Celje in Bravo, velika dolžnika ligaške sezone.

Danes še v Novi Gorici Izida 4. kroga 1. SNL – Tabor: Celje 1:0 (Jakoslav Stanković 84.), Bravo: Domžale 0:1 (Ivan Durdov 11.), Kalcer Radomlje: Mura 1:1 (Nedim Hadžić 20.; Mihael Klepač 71.), Maribor – Olimpija večerna tekma, Gorica – Koper danes (20.15). Pari 5. kroga: Celje – Bravo (12. t. m.), Mura – Tabor, Koper – Radomlje (13. t. m.), Domžale – Maribor (14. t. m.), Olimpija – Gorica (15. t.m.).

Domžalčani so dobili manjši derbi Ljubljanske kotline v Spodnji Šiški, kjer so s pragmatično igro prizemljili nogometaše Brava. Gostje so začeli napadalno in obrambi gostiteljev povzročali več težav, odločitev o zmagovalcu pa je padla že v 11. minuti tekme. Tedaj so si izborili žogo na desni strani igrišča, Benjamin Markuš je stekel v kazenski prostor, kjer je veliko napako storil Nemanja Jakšić, nato je pred vrati našel Ivana Durdova, ta pa je uspešno zabil gol iz obrata ob anemičnem Mitji Križanu.

Rožman: Taktično smo se dobro zaprli

Domžalčani so se odtlej zabubili na svojo polovico igrišča, igrali v klasičnem bunkerju, v zadnjih minutah pa s pogostim valjanjem po tleh tako uspešno kradli čas, da Šiškarjem ne bi pomagalo, tudi če bi igrali dve uri in pol. »Nismo znali vsiliti svojega ritma tekmecu. Z lahkoto smo hodili ven iz prvega pritiska, od tam naprej pa smo prepočasi razmišljali o podaji za njihovo zadnjo linijo. Tako v prvem polčasu, ko so imeli zadnjo linijo na 30 m, kot v drugem, ko so imeli zadnjo linijo na 16 m. Valjanje Domžalčanov? Dobro, vse je logično v bitki za rezultat, toda tega res ne želi gledati nihče – ne skavti ne navijači,« je po tretjem porazu v tej sezoni (Gorica, Olimpija, Domžale) povedal trener Brava Dejan Grabić.

Trener Domžal Simon Rožman je razkril, da so bili vsi v šoku po hudi poškodbi Slobodana Vuka na zadnjem treningu (letos naj ne bi več igral), in priznal, da jim bo odslej lažje zaradi prve zmage. »Bili smo v zahtevnem psihološkem položaju, zato smo se prilagodili, taktično smo zaprli vse poti do naših vrat, kar se nam je obrestovalo. Po golu smo zavestno prepustili igro Bravu, nismo želeli igrati previsoko,« je pojasnil Rožman.