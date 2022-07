Darko Đurić nekoč blestel v vodi, danes ob mivki

»Prve ekipe so tu, prišli so Kazahstanci, za njimi Poljaki,« nam je razkril Darko Đurić, nekdanji paraplavalni as, tudi paralimpijec, evropski in svetovni prvak, ki je po končani karieri vrhunskega parašporta našel nove izzive – tako poslovne kot športne. Slednje je našel v paraodbojki, skupaj z ekipo bo organiziral Lidl Slovenija odprto prvenstvo v paraodbojki na mivki sede in stoje 2022.

»Vse je pripravljeno, včeraj bi lahko že začeli igrati,« je zatrdil Darko v slogu izkušenega organizatorja in dodal, da je vse nared za prvi servis. Na tekmovanju se bodo ekipe merile v ženski in moški kategoriji: ženske bodo igrale odbojko na mivki sede, fantje tako sede kot stoje, ekipe so iz 12 držav, skupaj 70 igralk in igralcev. V soboto in nedeljo bodo tekme v Ludus centru v Črnučah, finalni dan bo v ponedeljek na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Največji turnir v Evropi

Na turnirju bodo štiri slovenske ekipe Matic Keržan, Matjaž Majdič, Sebastijan Osrečki in Marko Pokleka (v kategoriji moški sede), Mitja Miklavc, Tomi Jakša, Jordan Jakin in Jaša Bartelj (moški stoje), v kategoriji sede bodo dekleta nastopila z dvema ekipama – v prvi bodo Tjaša Vidič, Tija Vrhovnik, Mira Jakin in Jana Ferjan, v drugi Klara Vrabič, Lena Gabršček, Klara Križnič in Senta Jeler.

V zadnjih dneh je Darko pogledoval v nebo. Po obdobju sonca je padlo nekaj dežnih kapelj. »Malce se bojimo hudih nalivov. Za zdaj kaže dobro,« pomirljivo dodaja Darko, ki je s svojo organizacijsko ekipo zagotovil, da bo vse izpeljano tudi v skladu s priporočili NIJZ. »S turnirjem v Ljubljani smo postavili standarde organizacije za celotno Evropo, to je največji turnir paraodbojke v Evropi,« je poudaril Darko, ki je bil vrhunski paraplavalec.

Prihaja veliko znanih imen

»Kot vodja tekmovanja je tvoja naloga, da urediš malenkosti na ravni mikromenedžmenta,« je dodal Darko, ki se zaveda, da je danes težko organizirati tekmovanja na tako visoki ravni. »Želim si, da pridemo skozi s pozitivno ničlo predvsem zaradi partnerjev, ob tem pa je precej ljudi, ki so nam pomagali, da imamo turnir v Ljubljani,« je poudaril Darko, ki pogleduje naprej – do leta 2028, ko bodo poletne paralimpijske igre v Los Angelesu.

»Prvi pogoj, da pridemo v konkurenco paralimpijskih športov, je razširjenost po vseh celinah in aktivna tekmovanja. Lani smo prebudili Evropo, prednjačijo Severna in Južna Amerika ter Avstralija in Oceanija,« vizionarsko dodaja Darko, ki se veseli tudi ponedeljkove revialne tekme v Ljubljani.

Dejaven organizator turnirjev FOTO: Mavric Pivk

»Bistveno je, da ljudje izvedo za nas. Slavni imajo svoje komunikacijske kanale, po katerih se bo slišalo za paraodbojko in parašport,« Darko o tem, zakaj se bodo v ponedeljek ob 20. uri na Kongresnem trgu v paraodbojki na mivki pomerili stand up komik in voditelj Rok Škrlep (voditelj oddaje Male sive celice), Rok Terkaj (slovenski pevec in avtor himne parašporta Ta tempo), Tanja Ribič (filmska igralka) in Boštjan Romih (televizijski in radijski voditelj).