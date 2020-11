Dare in Rajče še tretjič šampiona

Dare Vršič je največji mojster med vsemi nogometaši v 1. SNL. Septembra je dopolnil že 36 let, a na igrišču štajerski virtuoz iz Apač daje vtis nogometaša v najboljših letih. Preprosto najboljši je in ne bi bilo presenečenje, če bi že v soboto v Stožicah v derbiju 11. kroga lahko videli bodočega prvaka.



Na Bonifiki in v Novi Gorici bosta Koper in Olimpija najprej morala preskočiti zahtevni oviri. Koprska je sodeč po lestvici in tudi predstavah visoka. Tudi Gorica bo za previdno Olimpijo neprijetna. Sežanski Tabor je odlično pomlad prenesel v jesen in je Koprčanom – še z Maurom Camoranesijem na trenerskem stolčku – že v uvodnem prvenstvenem krogu primazal zaušnico.



Po njej so se Koprčani z, v napovedih preroškim, predsednikom Antejem Gubercem prizemljili in se bolj trezno ter z vidnimi okrepitvami lotili nadaljevanja sezone, ki je iz tekme v tekmo boljša.

Vršičeva nesporna vloga igralnega vodje je potrdila pravilo, da kdor zna, pač zna. Trije goli (proti Mariboru v Ljudskem vrt eden in proti prvaku Celju dva) ter pet asistenc so ga spremenili v najkoristnejšega igralca prve četrtine prvenstva in izpostavili pomenljivo vprašanje: mar lahko Koper popelje do drugega naslova državnega prvaka, kot ga je v sezoni 2009/10?



Koper je z Vršičem v eni od glavnih vlog presenetil Maribor in zanesljivo osvojil svoj edini naslov državnega prvaka. Zdaj res nima več moža iz ospredja in ozadja za vse naloge Mirana Pavlina, a ima še enega šampiona, ki ve, kako se osvaja naslove. Kar Vršič pomeni za napad, za obrambo in za avtoriteto v slačilnici pomeni Aleksander Rajčević. Izkušeni 34-letni Koprčan je že tretjič združil moči z Vršičem. V Kopru in Mariboru sta bila uspešna. Tudi tretjič sta lahko!



Vršič je v SNL igral 301 tekmo, dosegel 77 golov in zbral 42 podaj, Rajčević je igral 323 tekem in dosegel 15 golov.