Danes za polfinale in čakanje

Če bodo košarkarji Cedevite Olimpije danes ob 18. uri premagali FMP tudi v Beogradu, se bodo prvi uvrstili v polfinale lige ABA. Tekma je bila sprva pod vprašajem, saj je srbska vlada od petka do nedelje razglasila tridnevno žalovanje zaradi tragičnih dogodkov v državi. Moštvi bosta vendarle pritekli na igrišče, dogajanje pa bo ostalo v senci velike žalosti in čustvene solidarnosti.

Prejšnjo soboto so ljubljanski košarkarji prekosili FMP s 87:77, danes bi lahko potrdili svojo sedmo uvrstitev med najboljšo četverico v končnici regionalnega prvenstva; drugo zaporedno, a hkrati šele drugo po letu 2011. Poudarjajo, da je kakovost na njihovi strani, a prav tako, da si ne bodo smeli privoščiti novega slabega začetka. V zadnjih dveh nastopih so denimo najprej zaostali za Crveno zvezdo z 0:17, pred tednom dni pa so prevzeli pobudo sredi druge četrtine, ko so se igralci FMP že opogumili.

Olimpijin trener Miro Alilović, ki je v letih 2019-21 deloval v Beogradu pri tamkajšnjem Dynamicu, se zaveda, da bo imela današnja tekma poseben pečat. »V imenu našega kluba in vseh, ki smo del ekipe, izrekam sožalje svojcem žrtev tragedije v Beogradu. Mi smo naredili prvi korak v končnici lige ABA, ki pa je vendarle maraton. V gosteh nas čaka veliko težja tekma, kot je bila prva v Stožicah,« ocenjuje. FMP je sicer izrazito neugoden na domačem parketu. V rednem delu lige ABA je na njem doživel le tri poraze, proti Crveni zvezdi (84:99), Partizanu (91:97) in Cedeviti Olimpiji (79:86).

Partizan bo počival, Real ne

Ljubljančani bi si v primeru današnjega uspeha zagotovili polfinalno merjenje moči s Partizanom, na katerega bodo morali počakati še lep čas, saj črno-beli še niso niti začeli dvoboja s SC Derbyjem. Vsaj nenavadno pa je, da njihov tekmec v četrtfinalu evrolige Real Madrid medtem brez zadržkov nastopa tudi v španski ligi. Tik pred prvima tekmama z Beograjčani je premagal Joventut, pred prihodom v Srbijo je ugnal Zaragozo, pred sredino odločitvijo v španski prestolnici pa ga v nedeljo čaka derbi z Unicajo.

Partizan je odigral zadnjo tekmo v ligi ABA (zaostalo z Budućnostjo) 21. aprila, po njej pa se je povsem posvetil poskusu preboja na finalni turnir najboljše četverice stare celine, ki bo od 19. do 21. maja v Kaunasu. Zato ga v finišu sezone čaka toliko bolj zgoščen spored v regionalnem prvenstvu, v katerem si bo moral znova prislužiti vstopnico za vrnitev v evroligo. To bi lahko izkoristila Cedevita Olimpija. Ne pozabimo: sredi decembra je bila v Stožicah boljša od Partizana s 77:74, v revanši konec marca pa je klonila s 73:76 pred 14.685 gledalci v Beograjski areni.