Danes na letališču, jutri na igrišču

Jan Oblak bo zadnja ovira za kosovske strelce, pred njim bosta poskušala opraviti čim več Miha Mevlja in Miha Blažič. FOTO: Mavric Pivk

Slovenci naj bi imeli mir

Vučkić: Morda so ob motiv

Tesno z Albanci, Črnogorci in Makedonci

S kom nad gostitelje?

Kek bo v Prištini spet računal na trden obrambni zid: vratar Jan Oblak in branilca Miha Mevlja in Miha Blažič. Morebitna enajsterica Slovenije (4-2-3-1): Oblak; Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović; Kurtić, Bijol; Verbič, Lovrić, Bohar; Vučkić.

Nogometna Slovenija pričakuje svoj najpomembnejši teden v tekmovalnem letu 2020. Nedeljska (ob 20.45) tekma Uefine lige narodov v Prištini in nato sredin (ob 20.45) obisk Kišinjova ponujata šest točk, s katerimi bi izbrana vrstanaredila velik korak proti končnemu prvemu mestu v skupini C3.Jutri se obeta Slovencem zanimiv in hkrati nenavaden nogometni večer. Prvič v zgodovini samostojne države bodo obiskali Kosovo, gotovo jim ne bo lahko na gostovanju, na katerem na goste preži nevarnost vse od pristanka na letališču. V tem delu Balkana ni naključij – to so na lastni koži občutili tudi igralci Kosova, ko so jim dan pred zgodovinsko tekmo v Skopju med zadnjim treningom za 20 minut izklopili luči na stadionu Tošeja Proeskega.Prav razplet te tekme in zmaga Makedoncev bi lahko v marsičem vplivala tudi na slovensko-kosovsko bitko. Kdo ve, kaj se najbrž še danes vrti po glavi reprezentantom mlade države, katere neodvisnost – mimogrede – med vsemi njenimi tekmeci v skupini lige narodov C3 priznava le Slovenija. Morda bo imela gostujoča odprava tudi zavoljo tega manj težav po današnjem pristanku in nato bivanju do jutrišnjega odhoda na tekmo.Toda, pozor, Slovenci imajo že tako ali tako dovolj lastnih težav, ni jim treba trošiti energije z morebitnimi pastmi in teorijami zarote. Glavno vprašanje je znano in že pregovorno najbolj zanima tudi novinarje in navijače: s kom bo selektor Kek napadel tri točke v Prištini in tako poskušal unovčiti dejstvo, da bodo gostitelji zanesljivo razrvani in utrujeni po skopskem porazu?»Drži, gotovo so razočarani, ob tovrstnih porazih ti običajno pade tudi motivacija. To je lahko pozitivno za nas, računati pa na tak scenarij seveda ne smemo. Ključno bo, kako se bomo postavili na igrišču. Razmišljamo samozavestno in merimo na pozitiven rezultat,« je zatrdil, ki pozna kosovskega vratarja iz španske 2. lige, v kateri nekdanji Domžalčan brani barve Zaragoze.Bomo videli, v konici napada zanesljivo ne bodo začeliin, ki so konkurirali za položaj številka 9 v zadnjih letih. Kek ima teoretično več alternativnih rešitev – tudi različico brez klasičnega napadalca, ki jo je preizkusil v sredini tekmi s San Marinom (4:0).Če odmislimo učinek domnevnega padca motivacije pri gostiteljih in sindroma težkih nog po četrtkovi tekmi, se obetata Slovencem velik izziv in nepredvidljiva tekma. Če bi upoštevali izkušnje s primerljivimi reprezentancami, lahko navzoči na stadionu Fadila Vokrrija v Prištini pričakujejo izenačen večer.Slovenija je namreč v dosedanjih 15 tekmah z Albanijo, Makedonijo in Črno goro ustvarila pozitivno bilanco zmag, remijev in porazov 6-4-5 (13:12 v golih), pri čemer so Makedonci in Albanci vendarle močnejši od Kosovcev. Zadnje izkušnje s temi ekipami? Albance je septembra 2013 doma premagal selektor, Makedonci so bili oktobra lani v Skopju usodni za upe Matjaža Keka na euro 2020, Črnogorce je predlani v Podgorici strl