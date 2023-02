Danes konec uganke o postavi

Virus ne izbira cilja. Takšen stavek smo v prejšnjih dveh letih globalne pandemije pogosto slišali, še posebej jasno natanko pred enim letom na olimpijskih igrah v Pekingu. Čeprav zdaj ni več dnevnih testiranj, maske na obrazih pa so zelo redke, tiste običajne viroze niso izginile. Ta je predčasno poslala domov glavnega trenerja naše vrste v smučarskem teku Olo Vigna Hattestada. Nato je zbolel tudi Vili Črv in tako je Slovenija zadnji dan v Dobbiacu ostala brez štafetnega nastopa.

Večji del naše izbrane vrste pa bo tudi v tem tednu ostal v prikupnem kraju ob vznožju južnotirolskih vršacev, le nekaj kilometrov proč od italijansko-avstrijske meje. »Že poleti sva se z Olo odločila, da bi bilo smiselno tu ostati na pripravah za svetovno prvenstvo. Razmere za trening so res imenitne, proge omogočajo tek tudi do 25 km oddaljene Cortine d'Ampezzo, svoj mir bomo imeli tudi v zasebnih apartmajih, kamor se zdaj selimo iz uradnega hotela za tekmo,« nam je ob koncu zadnje tekaške preizkušnje na prizorišču govoril vodja slovenske reprezentance Nejc Brodar.

Seveda upa, da bo zdravstvenih težav v pričakovanju planiškega svetovnega prvenstva (od 21. t. m. do 5. marca) konec. Spomin na lanski Peking in takrat tik pred igrami okužbo Eve Urevc je še svež. Resda se je vrnila v smučino, toda v ekipnem sprintu skupaj z Anamarijo Lampič še zdaleč nista bili več tako konkurenčni kot leto prej, ko sta na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojili bronasto kolajno.

Naša vodilna tekačica zadnjih let se je pred to sezono preselila k biatlonski reprezentanci, Brodar nam je potrdil včeraj, da so bili pogovori o možnosti njenega nastopa v Planici 2023, vse pa bo jasno danes do polnoči, ko morajo reprezentance oddati prijavo ekip za SP.

Brez slovenskega presežka v Italiji

Seveda je bilo škoda, da za konec tridnevnega tekaškega praznika v sončnem Dobbiacu ni bilo na startu slovenskih štafet, tako da je tudi naš udarni adut moške zasedbe Miha Šimenc ostal le pri enem nastopu na tem prizorišču, petkovem sprintu, Eva pa po zadnji bolezni že tako ni načrtovala štafetnega starta, saj je energijo raje namenila treningu, nato pa se prepustila počitku.

Na Južnem Tirolskem iz slovenskega zornega kota tekmovalnega presežka ni bilo, toda Anja Mandeljc, 30. na 10 km prosto, je potrdila št. 2 pri slovenski vrsti, Šimenc se počasi vrača k nekdanji ravni. Na svetovnem vrhu pa ni sprememb: prevladujeta Norveška in Švedska. Prvi je pripadla ženska štafeta, v izjemnem boju moških štafet pa so italijanski gostitelji ugnali udarni skandinavski vrsti.