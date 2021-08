Danci prepričani o odhodu v Peking

Končno! Tako razmišljajo pri slovenski hokejski reprezentanci, potem ko že poldrugo leto, od februarja 2020, niso imeli dogodka z resnim tekmovalnim značajem. Prav besedo končno so povrhu izrekli prav risi na ledu, ko so se v torek dopoldan, torej le dva dneva pred današnjo premiero v Oslu, prvič zbrali na skupnem treningu.



Toda za strokovni štab s selektorjem Matjažem Kopitarjem ni izgovorov: igralci so posamično dobro pripravljeni, nekateri prav vrhunsko, motiv o tretji zaporedni uvrstitvi na olimpijske igre je izjemen. Pogled v preteklost razkriva, da je bila pot do prestižnega olimpijskega turnirja vselej zelo zahtevna, podobno bo očitno tudi tokrat. Navidezno najvišja ovira čaka Kopitarjeve izbrance že danes – Danska še nikdar ni sestavila ekipe s tako velikim številom igralcev z dejansko najbolj kakovostnih ligaških tekmovanj na svetu, videti je še bolj prepričana o uspehu kot pred petimi leti v Minsku, ko ji je najprej spodrsnilo z gostitelji, nato pa še z našimi hokejisti.



»Želel sem se pogovoriti s predsednikom danske zveze Henrikom Bachom Nielsnom o njegovi kandidaturi za vodilno mesto v IIHF, pa mi je sporočil, da ga ne bo v Oslu, saj se mu zdi pot nesmiselna, ker bo njegova reprezentanca na vseh treh tekmah prepričljivo zmagala,« nam je pred včerajšnjim odhodom z brniškega letališča na Norveško dejal prvi mož Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec. Dan prej se je še v Tivoliju vpisal v žalno knjigo v spomin na preminulega predhodnika pri zvezi Nestla Aljančiča, spomini so kajpak uhajali k izjemnim mejnikom slovenskega hokeja v zadnjih dveh desetletjih: ko je bil Aljančič predsednik, so se risi prvič uvrstili na svetovno prvenstvo elitnega razreda, z Rakovcem pa so prvič vstopili skozi vrata prestižnega olimpijskega turnirja.

V Oslu brez mask

Toda to je zdaj vse v knjigah slovenske hokejske zgodovine, novo poglavje je na vrsti danes od 15. ure naprej, ko bosta prvo tekmo sklepnega kvalifikacijskega turnirja igrali danska in naša reprezentanca na čelu z Anžetom Kopitarjem, že poldrugo desetletje zvezdnikom najvišjega razreda v NHL.



»O njegovi kakovosti je že vse znano, z njim v moštvu smo tudi vsi drugi boljši,« je poudaril izkušeni branilec Žiga Pavlin. »Res je bil zdaj malce nehvaležen reprezentančni čas za priprave, ker domala vsi že vadimo po klubih in tam igramo tekme, toda obenem je tako, da pri nas nimamo neke široke baze, reprezentanti se dobro poznamo in ne potrebujemo veliko časa za uigravanje,« pa je na prizorišču v dvorani Jordal Amfi v parku na obrobju središča lepe norveške metropole poudaril Žiga Jeglič. Kapetan Kopitar se kot vedno spet veseli izziva v dresu z risom na prsih, pa čeprav tistega običajnega druženja za sprostitev s klepeti ob kavi po treningu ne bo.



Vse štiri reprezentance bivajo v mehurčku, torej ni prostega izhoda iz hotela, v dvorani pa so ukrepi zaradi zahtev IIHF bolj strogi kot sicer v mestu. V vselej živahni coni za pešce med železniško postajo in kraljevo palačo nam Oslo ponuja podobo sproščenega okolja, kjer se brez mask večina očitno ne boji zloveščega virusa.

