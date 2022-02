Dan, ko je na igrah šlo vse po zlu

Ni dvoma o tem, da je v prvi polovici 24. olimpijskih iger slovenski tabor močno razveselil in obenem tudi razvadil privržence v domovini. Na prizorišču smo iz dneva v dan sestavljali nove zgodbe o uspehu in opazovali občudovanje številnih kolegov iz večjih in tudi bogatejših držav, kot je naša, z vprašanjem – češ kaj za eno čarovnijo imate v slovenskem športu, ki tako pridno zbira kolajne? Zato je že kar nenavadno, ko uspeha ni. Včeraj so si sledile slabe tekmovalne novice ...

Tako kot je bil nekoč moški slalom še od časov Bojana Križaja in Lake Placida 1980 pod posebnim olimpijskim drobnogledom slovenskega športnega občinstva, je bil na včerajšnji dan – seveda glede pričakovanj – v senci ekipnega sprinta v smučarskem teku.

Konkurenčnega slalomista namreč tačas Slovenija nima (srebrni olimpijec Žan Kranjec je v tem včerajšnjem slalomu predčasno sklenil tekmo že sredi prve proge; zmagal je Francoz Clement Noel), v tekaški smučini pa sta pred enim letom Anamarija Lampič in Eva Urevc na svetovnem prvenstvu skupaj osvojili bron. In tretji sta bili v tej zanimivi in dinamični preizkušnji dvojic tudi sredi decembra v Dresdnu.

A zdaj je zgodba drugačna, za Urevčevo je okužba z virusom tik pred olimpijskimi igrami, nato še na Kitajskem večdnevna karantena ter močan dvom o telesni moči in sploh možnosti nastopa v ekipnem sprintu. Tudi Anamarija, četudi vselej vedra in optimistična, na teh igrah še zdaleč ni pokazala tiste konkurenčne podobe ene od najboljših sprinterk na svetu.

Glede na videno prejšnjih dni in predvsem zdravstvene težave 26-letne Gorjanke takšen razplet (končno 14. mesto) tokrat ni presenetil. Slovenkama je tako v polfinalni skupini pripadlo 7. mesto in realno med tekmo nista imeli nikakršnih možnosti za uvrstitev med finalno deseterico.

Z zlato lovoriko sta se presenetljivo okitili Nemki Katharina Hennig in Victoria Carl, drugi sta bili Švedinji Maja Dahlqvist in Jonna Sundling, tretji pa Rusinji Julija Stupak in Natalija Neprjajeva. Med moškimi sta bila najhitrejša Norvežana Erik Valnes in Johannes Høsflot Klaebo, srebrno kolajno sta si pritekla Finca Iivo Niskanen in Joni Mäki, bronasto pa Rusa Aleksandr Boljšunov in Aleksandr Terentjev. Slovenca Vili Črv in Miha Šimenc sta pristala na 16. mestu.

Že vso sezono rine skozi steno

Več si je med Slovenci želel tudi Jakov Fak, že več kot desetletje naš vodilni biatlonec. Toda v tej sezoni se mu močno zapleta, niti nekdanje hitrosti niti natančnosti na strelišču ni. Nujna bo temeljita analiza, nekatere spremembe pred to sezono mu očitno niso dobro dele, žal ni več sodelovanja z norveškim trenerjem Olo Vignom Hattestadom. Tudi nekaj zdravstvenih težav mu je podrlo vidnejše dosežke. Tako se je odločil, da v jutrišnjem skupinskem startu ne bo nastopil.

»Že vso sezono rinem skozi zid, želim si še vedno pravi tekmovalni naboj, toda počutje zahteva počitek in mirno pripravo za sklepni del sezone,« nam je dejal včeraj. Podobno je razmišljala alpska smučarka Ilka Štuhec in se prej, kot je sprva načrtovala, odločila za vrnitev v domovino.