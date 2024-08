Dan D za slovenski klubski nogomet: Polne Stožice pričakujejo podvig Olimpije

Danes je dan D, kakršnega slovenski klubski nogomet v samostojni državi še ni imel. Najvznemirljivejša uganka je naslednja: koliko slovenskih klubov bo jeseni igralo v Evropi, eden, dva, trije ali noben? Olimpija, Maribor in Celje z enotnim geslom – »Za zgodovino« – napadajo Evropo. V današnjih povratnih tekmah kvalifikacij za konferenčno ligo bodo zeleno-beli gostili Rijeko, vijolični in prvaki pa v Ljudskem vrtu in štadionu Z'dežele Djurgården in Pjunik.

Olimpija (1:1) bi se uvrstila v ligo s kakršnokoli zmago, Maribor (0:1) in Celje (0:1) z višjo od gola razlike. V primeru podobnih razpletov s prvih tekem bodo o napredovanju odločale enajstmetrovke. Napredovanje med 36 klubov zagotavlja začetno denarno nagrado 3,17 milijona evrov.

Olimpija bolj zapletene tekme še ni imela

Olimpijina šesta kvalifikacijska tekma je najpomembnejša, kar čutijo tudi navijači, saj bodo Stožice naposled doživele pravi utrip. Najmanj 10.000 se jih bo zbralo. Evropsko poletje je Olimpija izpeljala v sanjskem slogu in po štirih zmagah je le na Rujevici prejšnji četrtek igrala neodločeno. Toda bolj zapletene tekme, kot bo današnja, še ni igrala. Ni ji treba napadati za vsako ceno, ne sme se niti braniti. Tudi pri organizaciji tekme visokega tveganja so v klubu ubrali ostro smer in napovedali, da bodo pri vstopu na stadion zavrnili vsakega navijača Rijeke, ki ni kupil vstopnice za sektor, kjer bodo gostujoči privrženci.

3,17 milijona evrov prinaša uvrstitev v konferenčno ligo. 4 zmage in neodločen izid je bilanca Olimpije v kvalifikacijah za KL. 5 evropskih jeseni že imajo za seboj Mariborčani, lovijo šesto.

Trener Victor Sanchez in igralci so v polni pripravljenosti in, kot je zatrdil najboljši napadalec in osmoljenec z Rujevice ter tudi iz Ljudskega vrta Raul Florucz, samozavestni. Rečani ga ne zanimajo. »Osredotočen sem le na nas,« je dal vedeti Avstrijec, da je dolžnik. Predvsem pri učinkovitosti. To tudi najbolj pogreša trener Sanchez, vse drugo deluje skoraj popolno. Olimpija je praktično vse tekme igrala po evropski formuli, pragmatično in preudarno.

Maribor stavi na Ljudski vrt, igrišče, izkušnje ...

Lažje je braniti prednost, kot jo loviti. Mariborčani so to izkusili na lastni koži, ko prvemu evropskemu tekmecu v kvalifikacijah za evropsko ligo Botevu niso bili kos po minimalnem porazu v prvi tekmi. Naslednja dva tekmeca, Universitatea in Vojvodina, ki sta lovila zaostanek, sta padla. Tega se zavedajo vijolični, ki bodo na igrišču oslabljeni. El Arbi Soudani je prekrižan, trener Ante Šimundža pa bo na tribuni spremljal in vodil dvoboj, v katerem bodo lovili ... »Optimalno mentalno formo, maksimalno tekmovalnost, taktično dovršenost,« je med drugim izpostavil Šimundža ter poudaril pomembnost nadzora žoge in natančnosti v napadalni tretjini. Na naravni igralni površini naj bi imeli manj težav s tehničnimi podrobnostmi kot v Stockholmu na umetni travi.

Celjani za prvo evropsko jesen Izkupiček slovenskih klubov od leta 1992, ko so prvič igrali v evropskih klubskih kvalifikacijah, je naslednji: Mariborčani po treh nastopih v skupinskem delu lige prvakov, dveh v evropski ligi lovijo še šesto evropsko jesen, Ljubljančani upajo na ponovitev lanskega podviga, Celjani imajo prvič priložnost za napredovanje v eno od evropskih lig. Mura je bila pred tremi leti prva, ki je že igrala v KL.

»Mirnejši moramo biti, s tem pridobivamo samozavest,« je dodal prekaljeni strokovnjak, ki je redko izgubljal dvoboje za velike dosežke. Forma Josipa Iličića zagotavlja, da bodo Arnel Jakupović, morda bo igral zadnjo tekmo za vijolične, saj ga lovi Osijek, Maks Barišić, Marko Božić, brata Repas, Jan in Žiga, Etienne Beugre ali kdorkoli od napadalno usmerjenih igralcev imeli priložnosti za gol. Poleg Soudanija bo od prvokategornikov manjkal še kaznovani Sven Šoštarič Karič.

Albert Riera gre na vse ali nič

Celjske škarje in platno drži v rokah Albert Riera. Španec je v slogu svojega vse prej kot umirjenega značaja izbral naslednjo taktiko: vse ali nič. Prva je povezana s pripravo igralnega načrta, druga z mentalno pripravo moštva. Pred dvobojem je izločil še enega – po njegovem mnenju – »črva« v moštvu, Luko Menala, in drugim poslal sporočilo, kdo je »šef«.

»Pozabite na vse. Čaka nas najpomembnejša tekma v zgodovini kluba. Igralci imajo vse informacije, jaz imam boljši načrt, kot sem ga imel v Armeniji, in igralci ga razumejo,« pomanjkanja samozavesti ni mogoče očitati Špancu. Ima odgovore za vse neprijetne teme.

Vse oči navijačev Maribora bodo uprte v Josipa Iličića in njegove čarovnije. FOTO: Mediaspeed

Celjani morajo bolj kot kdajkoli prej dihati enotno. FOTO: Leon Vidic

4 Kolo Kvalifikacij 2Tekma za NOVICE

Vzdušje? »Če zmaguješ, je dobro, če ne, slabo. Povsod je enako,« je nakazal, da ga ne bo lahko spoditi iz Celja, ker ve, da njegov svojstven način deluje. Kljub širokemu igralskemu kadru se bo zelo poznala odsotnost poškodovanih Ivana Brnića, Tamarja Svetlina, Armanadasa Kučysa, Davida Zeca, Aljaža Krefla in Marka Zabukovnika.