Dan D za Olimpijo tudi ob ledu

Derbi je posebna tekma

Olimpija v končnici, Jesenice blizu nje Olimpija si je že zagotovila končnico alpske lige, Jeseničani pa so izločilnim bojem zelo blizu. Predvsem ob spoznanju, da imajo pred seboj še sedem tekem, druga moštva iz zgornjega dela pa le pet ali šest. Vrstni red: 1. SŽ Olimpija 70 (25 tekem), 2. SIJ Acroni Jesenice 64 (23), 3. Brunico 62 (25), 4. Asiago 53 (24), 5. Salzburg mladi 52 (25), 6. Cortina 51 (25) itn.

Bo današnja sreda za hokejsko Olimpijo dan D? Ob takšnem vprašanju bi naključni obiskovalec Tivolija zastrigel z ušesi, češ saj gre danes vendarle za derbi zmajev in železarjev, v katerem je zmaga vedno sladka, toda ta tekma nima kakšnega odločilnega pomena za sezono. Toda za prihodnost zmajev bi utegnilo biti pomembnejše tisto, kar se bo začelo ob 11. uri: letno zasedanje skupščine razširjene avstrijske lige (ICEHL).Pri ljubljanskem klubu že dolgo ne skrivajo, kako si iz sedanje alpske lige, v kateri so spomladi 2019 osvojili lovoriko po zelo napeti finalni seriji z Brunicom, želijo organizacijski in tekmovalni korak navzgor – v ICEHL, v naših hokejskih krogih še vedno bolj znano z nekdanjim nazivom EBEL. Kajpak bi k tej izbrani druščini želeli pristopiti tudi Jeseničani, vendar krepko omejeni proračun taboru iz Podmežakle še zdaleč ne omogoča udeležbe v tekmovanju, v katerem je bil prav nekdanji klub z Jesenic leta 2006 prvi tuji, ki so mu odprli vrata prestižne avstrijske lige.Olimpijini temelji so glede preskoka na višjo cenovno raven zdaj precej bolj čvrsti in očitno že več mesecev v pripravi, saj izginja tudi dvom vodilnih avstrijskih klubov o novem prebivalcu pod skupno streho. Kot smo poročali, so na seznamu trije novi kandidati za udeležbo v tem tekmovanju – poleg SŽ Olimpije še Brunico in Feldkirch –, kaj bo prineslo današnje zasedanje, še ni povsem jasno. Z vrha lige so nam ob včerajšnjem vprašanju, če bi s sedanjih 11 klubov tekmovanje razširili na 12 ali 14, sporočili: »Pustimo se presenetiti ...«Drevi ob 20.15 pa se bo nadaljeval pisan tivolski dan, spet bo završalo v velikem slovenskem hokejskem derbiju. Večna tekmeca sta na prvih dveh mestih lestvice alpske lige, Olimpija si je že zagotovila končnico. »To je bil eden od naših ciljev, toda do konca sezone jih imamo še nekaj, za začetek je že zmaga v tem derbiju,« je poudaril, dolgoletni reprezentant z bogatimi izkušnjami iz različnih moštev nekdanje EBEL: »Že ko sem prvič slišal za možnost vstopa našega kluba v sedanjo ICEHL, sem bil navdušen! To bi Ljubljani vrnilo nekdanje zanimanje za hokej, odlično bi bilo tudi za mlajše selekcije, ki bi spet imele svoje vzornike.«Jesenice? V Podmežakli ne skrivajo dobre volje ob beri zadnjega tedna, ko so doma zbrali tri zmage zapored nad Salzburgom, Rittnom in Asiagom. »Uresničili smo cilj, se morali za točke zelo potruditi in s skupno prikazanim sem prav zadovoljen. Nadaljujemo pot v tej sezoni, pred nami je še nekaj dvobojev s tekmeci iz zgornjega dela lestvice,« razmišlja uspešni trener železarjev. Skupaj z, športnim direktorjem kluba, mu gre največ zaslug za zelo temeljito zastavljeno delo. Derbi pa je tudi za Šivica, nekoč hokejista Olimpije, posebna tekma: »Zdaj so sicer kavarne pri nas zaprte, toda ko te že ustavljajo mimoidoči na bencinski črpalki in želijo srečo na tekmi, je povsem jasno, da derbi ponuja tisto magično privlačnost.«