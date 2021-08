Damir Skomina, slovenski sodnik, ki je prvi uporabil VAR v ligi prvakov, se je upokojil

Damir Skomina ne bo več sodil nogometnih tekem. Slovenski športni portali navajajo, da je ugledni nogometni sodnik zaradi poškodbe kolena prisiljen razglasiti konec kariere in dodajajo, da že ima novo službo.



Prevzel je delo športnega direktorja slovenskega tretjeligaša Izole. Skomina je sodil številne tekme v najmočnejših nogometnih tekmovanjih, med drugim svetovno prvenstvo v Rusiji, evropsko prvenstvo ter olimpijske igre, pa tudi finale lige prvakov in lige Evropa.



Zapomnili si ga bomo tudi po tem, da je prvi uporabil VAR na tekmah lige prvakov, pa tudi kot sodnika, ki je delil pravico na tekmi, na kateri je Barcelona zabeležila najbolj prepričljiv poraz v zgodovini kluba. To je bilo četrtfinale lige prvakov iz sezone 2019/20. v katerem jo je premagal Bayern z 8 proti 2.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: