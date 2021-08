Dallas bi rad postal še bolj slovenski

Najučinkovitejši na OI Košarkarji: Dončić (Slo) povp. 28,3, Hačimura (Jap) 22,3, Mills (Avs) 21,7, Rubio (Špa) 21,3, Nwora (Nig) 21, Scola (Arg) 19,7; reprezentance: Slovenija 109,7, ZDA 105, Argentina 89,3, Avstralija in Francija po 86,3, Nemčija 85,7.

Za oživitev zlate naveze

Skupinski del olimpijskega turnirja za košarkarje je prinesel zanimive predstave, še posebno za navijače slovenske reprezentance, po 18 odigranih tekmah pa so ostala neporažena tri moštva z zelo pisanim poreklom. Med njimi je Francija edina, ki je že osvojila kolajno na OI (srebrni v Londonu 1948 in Sydneyju 2000), Avstralija je bila doslej štirikrat četrta (nazadnje v Riu 2016), Slovenija pa je vložila kandidaturo za eno od najboljših novink pod obroči v zgodovini iger.Z bolečimi praskami so se skozi prve tri nastope v Tokiu prebili tudi 15-kratni olimpijski prvaki iz ZDA in Španci, ki so v zadnjih treh poskusih vselej prišli do kolajne: v Pekingu 2008 in Londonu 2012 do srebrne, v Riu de Janeiru do bronaste. Poraza s Francijo in Slovenijo sta jih preusmerila na medsebojni dvoboj že v četrtfinalu, ki so ga mediji na Pirenejskem polotoku pričakali z zvrhano mero pikrosti. »Slovenija insta obsodila Špance na ples z najgršo na zabavi,« so v naslovu zapisali v športnem dnevniku Marca.Slovenski velezvezdnik je bil brez konkurence prvo ime skupinskih bitk na OI. Čeprav so Španci v nedeljo ščuvali nanj dva ali celo tri može in ga omejili na 12 točk, je bil s povprečjem 28,3 točke ob 54,9-odstotnem izkoristku metov iz igre prepričljivo prvi strelec uvodnega dela turnirja, ob tem drugi skakalec (10,7) za reprezentančnim soborcem(13) in tretji podajalec (7) za Čehom(8,7) in Špancem(7,3).Prvi napadalni adut Avstralcevje zasedel tretje mesto na lestvici najučinkovitejših (21,7), pri Francozih je izstopal, ki je s 17,3 točke zasedel deveto mesto tik predprvim Američanom(oba po 16,7) in(16,3). Najbolj slovito ime olimpijskega turnirja, lastnik zlatih kolajn iz Londona 2012, Ria 2016 in SP 2010, je v prvih treh nastopih deloval zadržano in dosegal 14,3 točke, a vse bolj stopnjeval ritem.Spektakle čudežnega mladeniča iz Ljubljane z zanimanjem spremljajo tudi v ZDA, še posebno v Teksasu. V časniku The Dallas Morning News so predlagali, da bi se moralo moštvo Dallas Mavericks preoblikovati v slovensko reprezentanco, saj je Dončić v njej imun proti porazom. Hkrati so oživili zamisel, po kateri bi znova združili fantastično branilsko navezo z eurobasketa 2017 in v Dallas pripeljaliV klubu so se sicer sprva ogreli za, organizatorja igre Toronta, ki pa je zdaj veliko bliže Miamiju. In ker v primeru izpeljane kupčije Dragić pri 35 letih starosti in 19,4 milijona dolarjev zajamčene plače ne bi bil optimalna rešitev za Kanadčane pri prenovi in pomladitvi moštva, bi se lahko v igro vključil še Dallas.