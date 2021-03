Čustveno rolanje in srebrne zvezde

Štirje finalni nastopi, kronani s srebrnim odličjem, je bil izkupiček 14-članske slovenske atletske reprezentance na evropskem prvenstvu v dvoranski atletiki v Torunju. A vse dogajanje v taboru slovenske kraljice športov na Poljskem je bilo v slogu dol, dol, gor. Dobesedno, na koncu z vzponom skakalke s palico Tine Šutej med srebrne zvezde v rojstnem mestu astronoma Nikolaja Kopernika. Začelo se je z nizkim udarcem, diskvalifikacijo zaradi prestopa favoritke v teku na 3000 m Maruše Mišmaš Zrimšek. Glava je bila še omotična od moralnega mačka, ko je udaril pandemon. Ekspedicija Atletske zveze Slovenije se je v soboto zjutraj znašla v osamitvi, saj je bil med njo odkrit pozitiven primer oziroma okuženost. Sicer so petkova prva testiranja bila negativna, pozitiven je bil le fizioterapevt Khalid Nasif, ta pa je bil pred odhodom na EP cepljen. Kaos in stres je najbolje opisala finalistka v troskoku Neja Filipič. »Že od jutra sem imela čustveni rolling. Trener Srdjan Djordjevič me je zjutraj klical in me obvestil, da imamo pozitiven test v ekipi, da moramo ostati v sobah in da morebiti ne bom mogla niti nastopiti. Mene in Šutejevo so odpeljali na testiranje, opravili so oba testa, hitrega in PCR, pri prvem so izidi znani v kakšni uri, pri drugem pa traja kar malce več časa. Ob 11. uri pa so mi sporočili, da je bil test negativen in imam na voljo 20 minut do prijavnice za tekmovanje,« je opisala Filipičeva in nadaljevala: »Ne glede na vse sem se trudila ohraniti mirno kri in se spraviti v tekmovalno razpoloženje ter se osredotočiti na tekmo. Slabo mi je bilo, ker nisem pojedla zajtrka, ničesar pred tekmo, niso nas namreč spustili v jedilnico. To je bilo čustveno res zelo naporno jutro. A adrenalin, ki se mi je sproščal ves ta čas, sem nato prelila v dobre skoke.«

Različna čustva

Po nizkih udarcih pa se je slovenska kraljica športov pognala v višave. Tina Šutej je v palici osvojila srebrno odličje, preskočila je 4,70 metra in Sloveniji prinesla osmo kolajno na dvoranskih EP, prvo po 12 letih. »Izjemno sem vesela. To je moja prva članska kolajna, na veliki tekmi sem nazadnje stala na odru za zmagovalke leta 2006, ko sem bila srebrna na mladinskem svetovnem prvenstvu. Bilo je zelo težko, saj zjutraj zaradi pozitivnega primera v naši ekipi nisem vedela, če bom lahko sploh nastopila. Prek vsega dneva me je prevevalo veliko različnih čustev, morebiti je bilo tudi malce panike vmes. Tudi tekma ni bila najlažja, a sem se zbrala in osvojila tisto, kar sem napovedala, odličje,« je po tekmi povedala Šutejeva.

