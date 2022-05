Curry proti Dončiću, uvodno dejanje

Končnica vzhodne konference lige NBA je prinesla nekaj izjemno zanimivih dvobojev, ne pa tudi senzacije, saj sta se v finale uvrstila prva nosilca Miami in Boston. Toliko bolj vroče je bilo na Divjem zahodu. Košarkarji Phoenixa in Memphisa so bili najuspešnejši v rednem delu prvenstva, a so že na počitnicah, na sceni pa sta ostala št. 3. Golden State in št. 4 Dallas s svojimi zvezdniki. V zasedbi iz San Francisca bodo danes ponoči oči uprte v Stephena Curryja in Klaya Thompsona, v teksaški v Luko Dončića.

Ob peti uvrstitvi v konferenčni finale (preskočili so ga le leta 2011 in osvojili naslov prvaka) se igralci Dallasa ne prepuščajo pretirani skromnosti. Če so lahko izločili Phoenix, ki je lani igral v velikem finalu z Milwaukeejem, letos pa do začetka izločilnih bojev zbral 12 zmag več kot oni, se jim ni treba bati Golden Stata. V rednem delu sezone je dosegel eno samo zmago več, v medsebojnih soočenjih pa so bili uspešnejši Teksašani s 3:1.

Na vse minule dosežke kaže sicer gledati z rezervo, saj se je zasedba iz Kalifornije dolgo otepala poškodb svojih zadnjih adutov iz obdobja 2015–2019, ko je trikrat osvojila šampionsko lovoriko in dvakrat klonila šele v velikem finalu. Prvi strelec moštva Curry (povp. 25,5 točke, v končnici 26,9) je letos izpustil 18 tekem, drugi najučinkovitejši mož Thompson (20,4) je po 941 izgubljenih dneh zaradi strgane ahilove tetive in križne vezi v kolenu zamudil 50 dvobojev, raznovrstni in karizmatični krilni strelec Draymond Green 36. Moči pa so združili v končnici ter s pomočjo branilca Jordana Poola in krila Andrewa Wigginsa izločili Denver s 4:1 in Memphis s 4:2.

Dončić 31,5, Curry 20

Ob treh letošnjih zmagah in enem porazu Dallas ni niti enkrat naletel na popoln udarni trojec Golden Stata. V vseh spopadih je sodeloval le Curry, a pri 34 letih ni bil povsem na ravni najboljšega igralca lige NBA v letih 2015 in 2018, dvakratnega najboljšega strelca prvenstva (2016 in 2021) ter bržčas najboljšega ostrostrelca za tri točke v zgodovini.

S povprečjem 20 točk (trojke 29,4 %), 6,8 skoka in 7,8 asistence je ostal v senci Dončića, ki se je na štirih tekmah izkazal s povprečjem 31,5 točke, 9 skokov in 5,5 asistence. Pri 23 letih ima hkrati več sveže krvi in je bolj željan dokazovanja. Izkušnje iz hudih spopadov so seveda na strani Golden Stata, imel pa bo tudi prednost tekme več na domačem parketu.

Ameriški analitiki pričakujejo, da bodo bojevniki kljub letom poskušali igrati karseda hitro in da jim bo Dallas odgovoril z umirjenimi akcijami z Dončićem v glavni vlogi. Trener kalifornijskega moštva Steve Kerr pa meni: »Teksašani me niso presenetili z izidi, saj imajo odlično moštvo. Osupnila pa me je njihova popolna predstava na sedmi tekmi s Phoenixom.

Po njej bodo prišli v San Francisco izjemno samozavestni in poskušali tudi nam zagreniti življenje z nizko peterko s petimi strelci za tri točke. Luka bo velik izziv za našo obrambo, saj lahko premaga tekmece na številne načine.«