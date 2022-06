Curry in Kerr lovca na podvige

Na vrhu lestvice najboljših strelcev letošnje končnice lige NBA sta ostala Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo s povprečjem 31,7 točke, toda oba bi v hipu zamenjala vse dosežene točke, da bi košarkarji Dallasa ali Milwaukeeja osvojili šampionsko lovoriko namesto Golden Stata. Bojevniki so dobili tudi šesto tekmo velikega finala v Bostonu s 103:90 in proslavili svoj četrti naslov prvaka v zadnjih osmih sezonah. Še dvakrat (2016 in 2019) so obstali na zadnji stopnički, lani in predlani, ko so bili celo zadnji med vsemi, pa se zaradi poškodb glavnih zvezdnikov – Klay Thompson je počival 941 dni zaradi strgane ahilove tetive in križne vezi v kolenu – sploh niso uvrstili v izločilne boje.

Letos je bil Golden State znova izjemno prepričljiv na poti do skupno sedme trofeje v elitni ligi (1947, 1956, 1975, 2015, 2017-18, 2022). V rednem delu prvenstva je bil resda tretji med 30 moštvi zaradi pogoste odsotnosti udarnih adutov, v končnici pa je bil neustavljiv, klonil je le šestkrat v 22 nastopih. Najprej je izločil Denver s 4:1, nato Memphis s 4:2, v finalu zahodne konference Dallas s 4:1, v odločilnem spopadu še Boston s 4:2.

Kar 16-krat je bil v prelomnih bitkah prvi strelec moštva Stephen Curry. Petkrat proti Bostonu ter s povprečjem 31,2 točke, 6 skokov in 5 asistenc zasluženo osvojil naslov MVP finala. Enega od redkih, ki mu je še manjkal v bogati zbirki podvigov.

Dvakrat je bil namreč prvi strelec lige NBA, dvakrat junak celotne sezone, letos je bil najboljši na tekmi All-Star, poleg štirih šampionskih prstanov, kolikor jih imajo tudi njegovi soborci Thompson, Draymond Green in Andre Iguodala, pa je osvojil tudi dve zlati kolajni na svetovnih prvenstvih 2010 in 2014. Pri 34 letih mu manjka zgolj odličje z olimpijskih iger, na katerih ni nikoli igral.

Na vrh s težkim nahrbtnikom

»Tokratni uspeh je nekaj posebnega, saj smo po finalnem porazu s Torontom leta 2019 nosili težko breme. Ne vem, koliko moštev bi bilo kos tako primerjavam z najboljšimi zasedbami v zgodovini kot ocenam, da nas je povozil čas, nato pa se še enkrat povzpelo na vrh sveta. Dvomi nas niso ustavili na dolgi poti, pomagali so nam, da smo lažje nosili breme. Noro,« je ocenil Curry, medtem ko je vonj po šampanjcu in cigarah polnil slačilnico bojevnikov.

V šestem dvoboju z Bostonom je dosegel 34 točk (za tri 6:11), Andrew Wiggins jih je pristavil 18, Jordan Poole 15; Jaylen Brown s 34 točkami ni mogel preprečiti poraza gostiteljev. Arhitekt novega podviga je bil trener Steve Kerr. Krmilo moštva je prevzel leta 2014 in dodatno obogatil svojo izjemno poklicno kariero. V igralskih dneh je osvojil pet šampionskih prstanov (tri s Chicagom, dva s San Antoniom), kot trener Golden Stata še štiri. »Očitno se družim s pravimi ljudmi. Steph me kot človek po nadarjenosti in samozavesti spominja na Tima Duncana, čeprav sta povsem različna košarkarja,« je skromno poudaril 56-letni strateg.