Curry brani lovoriko in milijarde

V ligi NBA ni redkost, da se prekaljena moštva s šampionskimi izkušnjami preračunljivo lotijo rednega dela sezone, saj se zavedajo, da bodo v izločilnih dvobojih končnice unovčila svojo kakovost in zaigrala v višjih prestavah. Zato bodo v naslednjih mesecih pod posebnim drobnogledom košarkarji Golden Stata. Ne le zato, ker branijo naslov prvakov, z lanskim uspehom so postali najdražji košarkarski klub na svetu, vreden sedem milijard dolarjev (6,42 milijarde evrov).

Ob pogledu na trenutno lestvico zahodne konference lige NBA se košarkarskim nostalgikom milo stori pri srcu. Na zadnjih treh mestih so namreč klubi, ki so skupaj osvojili 24 lovorik: na dnu je dvakratni šampion Houston (prvi v letih 1994 in 1995), tik pred njim San Antonio, ki ima pet naslovov (zadnjega iz leta 2014), na 13. mestu pa kar 17-kratni prvaki LA Lakers (zadnjič 2020).

Jezernikom iz Los Angelesa silna gneča med moštvi omogoča celo upanje na neposredno uvrstitev v končnico. Pri tem bosta med njihovimi tarčami Golden State in Dallas z Luko Dončićem, ki zaokrožujeta elitno šesterico pred zadnjim poltretjim mesecem ligaškega dela prvenstva; ekipe med 7. in 10. mestom se bodo borile za dve mesti v dodatnem predkrogu.

Pri vsem skupaj seveda ne gre le za zmage in športno čast. Lastniki 30 klubov v ligi NBA niso obogateli zaradi filantropskih pogledov na svet, pač pa kot prvovrstni poslovneži ali člani finančnih dinastij, ki so se krepile skozi desetletja. Zato jim ni vseeno, koliko so vredne njihove franšize, kar velja tudi za Joeja Lacoba, večinskega lastnika moštva Golden State Warriors.

Leta 2010 je s sovlagatelji kupil klub za 450 milijonov dolarjev v konkurenci več kot ducata drugih kandidatov, zdaj je njihova naložba po zadnji oceni priznane ameriške poslovne revije Forbes vredna 15,6-krat več. In kar je za mnoge še posebej pomembno: prvič v zadnjih 20 letih, odkar pri Forbesu pripravljajo takšna vrednotenja športnih organizacij, na vrhu niso bodisi LA Lakers bodisi New York Knicks.

Dončić & Co. na 8. mestu

Stephen Curry, Klay Thompson in drugi aduti trenerji Steva Kerra iz San Francisca so z lanskim sedmim šampionskim naslovom v zgodovini Golden Stata (od leta 2015 so bili štirikrat prvaki in še dvakrat igrali v finalu) pridobili dodatnih 25 odstotkov vrednosti. Na drugem mestu med franšizami je zdaj New York, ki je vladal na vrhu prejšnjih sedem let z vrednostjo 6,1 milijarde dolarjev, tretji so LA Lakers (5,9 milijarde), četrti Chicago (4,1) z Goranom Dragićem v igralskem kadru, peti Boston (4).

Dončićev Dallas je na osmem mestu (3,3), saj je pridobil 22 odstotkov vrednosti, Denver z Vlatkom Čančarjem šele 22. (1,93), čeprav je na zelo dobri poti k prvemu mestu v zahodni konferenci pred začetkom končnice. V ZDA pač veljajo posebna merila za tržno privlačnost, med ključnimi so lokacija klubov, uspešnost na igrišču, denarno poslovanje in zanimanje medijev zaradi karizmatičnosti zvezdnikov.