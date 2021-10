Čudili so se celo numerologi

V prvi polovici oktobra se košarkarji v ligi NBA še ogrevajo pred začetkom nove sezone (letos bodo prve tekme na sporedu 19. t. m.), včasih pa se takrat nizajo že kar dramatični dogodki.



Klasičen primer je 12. oktober. Leta 1999 je pri 63 letih umrl Wilt Chamberlain, lastnik številnih nedosegljivih rekordov in edini, ki je dosegel sto točk na eni tekmi elitne lige. Natanko 20 let prej so na isti večer v njej prvič zadeli met za tri točke, hkrati pa sta debitirala legendarna Larry Bird in Magic Johnson. Za prvi uspešni met za tri točke v zgodovini lige NBA je zaslužen Chris Ford. Pred otvoritvenim večerom 34. sezone so se sicer mnogi spraševali, ali ne gre pri prvini, ki so jo pred tem v ZDA uporabljali v ligah ABL in ABA, za nepotreben cirkuški dodatek, toda branilec moštva Boston Celtics se ni zmenil zanje.



Nekaj manj kot štiri minute pred koncem uvodne četrtine dvoboja s Houstonom (114:106) je izkoristil svoj edini poskus z velike razdalje, ki je bila za večino odločno predaleč od obroča. Na celotni tekmi so bostonski košarkarji metali le trikrat za tri točke, izkoristek gostov pa je bil 1:10; dovolj natančen je bil le Rick Barry, osemkratni udeleženec tekem All-Star. V celotni sezoni so se košarkarji Bostona nato v povprečju le petkrat na tekmo odločili za mete za tri točke in dvakrat zadeli. Najbolj natančen je bil novinec Larry Bird z 1,7 poskusa na dvoboj in 41-odstotno natančnostjo, na nepozabni 12. oktober 1979 pa je zgrešil svoj edini »cirkuški« met. Večer je vendarle ohranil v lepem spominu, saj je pomenil začetek 13-letne pravljice v ligi NBA.

Gledalec spustil goloba

Njegov soigralec Cedric Maxwell, ki je Houstonu natresel 22 točk, je podoživel imenitne trenutke: »Ko je uradni napovedovalec pred tekmo izrekel Larryjevo ime, je neki gledalec na tribuni spustil goloba, ta je nekaj časa letal po dvorani.Kot da bi vedel, da gre za zgodovinski večer.« Bird je ob ognjenem krstu zbral 14 točk, 10 skokov in 5 asistenc, a konec prve sezone v ligi NBA dočakal s povprečjem 21,3 točke, še več pa je dosegel v naslednjih letih. Upokojil se je s tremi šampionskimi prstani, tremi priznanji za najboljšega košarkarja sezone in dvema za MVP velikega finala.



In ne le to: trikrat (1986–88) je zmagal na tekmovanjih v metih za tri točke na vikendih All-Star. 12. oktober 1979 je z zlatimi črkami zapisan tudi v biografiji Magica Johnsona. V dresu LA Lakers se je predstavil s 26 točkami, 8 skoki in 4 asistencami ob zmagi v San Diegu s 103:102, navzoče in gledalce pred televizijskimi zasloni pa je navdušil tudi z izjemno karizmo in širokim nasmehom, ki je bil eden od njegovih zaščitnih znakov. Čarobni branilec je že nekaj mesecev pozneje proslavil prvega od svojih petih naslovov prvaka lige NBA, po odločilnem dvoboju s Philadelphio je prejel tudi prvo od treh lovorik MVP-finala, pozneje pa je bil še trikrat izbran za prvega košarkarja prvenstva. Vse pa se je začelo na imenitni večer, po katerem so se skrivnostno muzali celo numerologi.

