Kos in Lanišek bosta morala po turneji zamenjati vezi

Uvodna tekma jubilejne 70. novoletne turneje v smučarskih skokih je imela več poražencev kot zmagovalcev. Hud polom so v Oberstdorfu doživeli Poljaki, ki so imeli z Dawidom Kubackim zgolj enega finalista, pa še tega šele na 28. mestu.

K črnemu dnevu rdeče-belih orlov je svoj delež prispeval tudi Cene Prevc, ki je v uvodni seriji na izpadanje izločil glavnega poljskega aduta Kamila Stocha, od katerega so v domovini največ pričakovali. Zdaj je že jasno, da trikratni olimpijski prvak ne bo ubranil lovorike na znamenitem tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji. Razočaranju v poljskem taboru ni videti ne konca ne kraja, športni direktor Adam Malysz naj bi celo jezno zabrusil v brk, da ne bi – če bi bilo po njegovem – sploh nikogar odpeljal na turnejo. Zagotovo zdaj ni lahko biti v koži Čeha Michala Doležala, ki od pomladi 2019 vodi Stocha & Co., ni jih malo, ki menijo, da so mu že šteti dnevi.

Ni veliko manjkalo, pa bi bil pred najvišje uvrščenim Poljakom na veliki skakalnici pod Senčno goro celo Turek. Fatih Arda Ipcioglu, ki je že poleti premikal mejnike v veliki nagradi Mednarodne smučarske zveze (FIS), je namreč pristal tik za Kubackim in Turčiji z 29. mestom priboril zgodovinski prvi točki v svetovnem pokalu. Ogromno zaslug za podvig 24-letnika iz Erzuruma imajo tudi Slovenci; že četrto sezono namreč turške skakalce kot selektor vodi Nejc Frank, dolgoletni pomočnik Gorana Janusa, nad Fatihom Ardo, ki je bil v otroštvu tudi član SSK Mengeš, pa so bedeli tudi drugi slovenski trenerji: Vasja Bajc, Aleš Selak, Bine Norčič, Jure Radelj in Primož Peterka.

Tudi Avstrijci utonili v dežju

Ipcioglu je bil vsekakor med velikimi junaki preizkušnje v Oberstdorfu, kakor tudi japonski zmagovalec Rjoju Kobajaši ter Norvežani Halvor Egner Granerud, Robert Johansson in Marius Lindvik, ki so se zvrstili med drugim in četrtim mestom. Vikingi so tako vnovič pokazali, da se odlično znajdejo v zahtevnih razmerah z dežjem in mokro zaletno smučino, ki je spet povzročila precej preglavic našim adutom. Slovensko čast je reševal Lovro Kos, ki je s šestim mestom presegel vsa pričakovanja. Za njimi pa so – tako kot tudi Avstrijci, za katere so, mimogrede, novinarji v domovini pisali, da so potonili s padavinami (še najboljši je bil Daniel Huber na 8. mestu) – zaostali Peter Prevc (19.), Anže Lanišek (23.) in Cene Prevc (27.), ki so tako že izpadli iz igre za vidnejšo skupno uvrstitev na prvem tekmovalnem vrhuncu olimpijske zime.

Dodatno nezadovoljstvo je v naš tabor vnesla tudi zahteva pristojnih, da morajo tisti tekmovalci, ki uporabljajo nove Slatnarjeve vezi, te najpozneje po tekmi 9. januarja v Bischofshofnu odstraniti s smuči. »Gre za okovje, ki smo ga odgovornim pri FIS predstavili že leta 2015, vendar takrat niso imeli nobenih pripomb. Določeni pomisleki so se pojavili šele po zadnjih uspehih naših skakalcev, rekli so, da je prednji del vezi nenavaden. Ja, kakšen pa naj bo, saj je nov? No, mi jih bomo umaknili, Anže in Lovro pa sta že rekla, da bosta pokazala, da znata daleč skakati tudi s starim okovjem. To je očiten dokaz, da se nas bojijo,« se je med vračanjem iz Oberstdorfa razgovoril Peter Slatnar, direktor proizvajalca smuči iz Cerkelj na Gorenjskem.

Skakalci so se medtem preselili v Garmisch-Partenkirchen, kjer se bodo danes (14.00) pomerili v kvalifikacijah za jutrišnjo novoletno tekmo (14.00).