Cristiano Ronaldo še vedno dela čudeže

Koeman vsak hip bivši

Cristiano Ronaldo Pred tekmo sem rekel, da moramo verjeti. In razpletlo se je dobro.

Druga polovica septembra je naznanila konec medenih tednov v nogometnem taboru rdečih vragov, v katerem so kljub podvigomna štirih tekmah doživeli kar tri poraze. Proti Villarrealu, ki je bil za United usoden v finalu evropske lige, se je obetala nova težka preizkušnja za trenerja. Toda Norvežan je Old Trafford zapuščal nasmejan do ušes, potem ko je njegova neprepričljiva ekipa uprizorila preobrat in z golom Ronalda v 95. minuti proslavila prvo evropsko zmago.»Ta rezultat je izjemno pomemben za moštvo in njegov duh,« je po tekmi povedal Solskjaer in priznal: »Imeli smo srečo. Nocoj zaradi adrenalina ne bom dobro spal.« Ronaldo je ob že tako rekordnem večeru, vknjižil je 178. nastop v ligi prvakov in presegel nekdanjega soigralcana vrhu večne lestvice, obračun začinil še z rekordnim 136. golom v tekmovanju.Rumena podmornica je prešla v vodstvo na začetku drugega polčasa, ko je šolsko akcijo z bližine zaključil, kljub hitremu izenačenjupo uri igre pa zadržani gostitelji vse do Ronaldovega gola niso kazali znakov, da so sposobni zmagati.»Po Tellesovem golu smo verjeli. Na tem stadionu, glede na zgodovino tega kluba, vemo, da je to možno. Pred tekmo sem rekel, da moramo verjeti. In razpletlo se je dobro,« je povedal Ronaldo, ki je še kot član ekipe legendarnega sira– ponosno je mahal s tribune – sodeloval že pri številnih dramatičnih zasukih. Vragi so na lestvici s tremi točkami ujeli Young Boys, ki so jih presenetili v 1. krogu, tokrat pa so Bernčani v Bergamu izgubili z Atalanto.je s klopi proslavil zmagoviti golv drugem polčasu, ki je prinesel prvo mesto. Papirnati dvoboj večera je bil sicer na sporedu slabih 200 km zahodneje, v Torinu, kjer je Juventus premagal branilca naslova Chelsea. Spet je zadel: junak eura 2020 je po Ronaldovem slovesu že prvi adut belo-črnih. Juve tekmecem ni dovolil veliko, sam pa izkoristil eno od dveh večjih priložnosti na tekmi.»Absolutno še ni stoodstoten, tokrat je prvič igral na tem položaju. Moja ocena je, da lahko postane srednji napadalec,« je prihodnost 23-letniku prerokoval Allegri. »Na tej ravni ne moreš prejeti takšnega gola po nekaj sekundah drugega polčasa. Ni lahko uloviti ritma proti ekipi, ki se brani tako globoko,« pa je ocenil poraženi strategV Barceloni medtemodštevajo zadnje ure na klopi, potem ko so Katalonci prvič po letu 2000 izgubili dve tekmi skupinskega dela zapored. Po Bayernu, ki je s 3:0 zmagal na stadionu Camp Nou in sinoči s kar 5:0 odpravil kijevski Dinamo (je ostal na klopi), je bila za Barco v Lizboni usodna Benfica. Po porazu z 0:3 naj bi se še naprej zatikalo zgolj okoli odpravnine, govori se o kar 12 milijonih evrov, poleginpa naj bi na odločilni klic čakala tudiin