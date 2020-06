Courtois pozdravil Oblakov padec

Slovenski reprezentant Miha Blažič je končal sezono kot vnovični madžarski prvak. Takole je v eni od akcij med zadnjo tekmo Ferencvarosa s hrbta ustavil tekmeca. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Blažič končal na vrhu

Zgodovinska prekinitev nogometne sezone zavoljo pandemije koronavirusa je marsikomu prekrižala načrte, najbolj tistim, ki so načrtovali vrhunec forme za pomladne mesece. Z madridskim Atleticom je drugače: junija žari kot zvezda severnica, z njim pa v vratih tudi slovenski vratar. Atletico je drugi del sezone odprl z remijem na gostovanju v neugodnem Bilbau. Tamkajšnji stadion, ki bo naslednje leto eno od prizorišč eura 2020, je ponos celotne Baskije, na njem preživljata hude ure tudi giganta Real Madrid in Barcelona.Atletico je odtlej (1:1) nanizal štiri zmage, na videz nemogoč položaj v boju za ligo prvakov pa je spremenil v varen položaj, iz katerega gleda na Sevillo, Getafe, Villarreal in Real Sociedad z zajetno prednostjo točk. V tem obdobju ni prejel gola niti Jan Oblak … skoraj. Potem ko ga je v 37. minuti omenjene prve tekme matiral eden od baskovskih asov, je Škofjeločan podpisal vdajo šele po 457 minutah igre: po 96 minutah zadnje tekme Atletica z Alavesom – očitno mu baskovske ekipe ne ležijo.Rdeče-beli so zanesljivo nadzorovali tekmo, Oblak pa je klonil po strelu z bele točke za končnih 2:1. Novice se je razveselil tudi Realov vratar, ki je v dvoboju z Mallorco izpolnil normo minimalno 18 odigranih tekem, kolikor jih mora imeti na računu vratar, da ga upoštevajo v potegovanju za posamično lovoriko zamora, ki jo po koncu sleherne sezone dobi vratar z najmanj prejetih golov. Belgijec je imel pred sinočnjo tekmo Reala povprečje 0,64 gola na tekmo, Oblak 0,71,(Athletic Bilbao) pa 0,86. Atletico bo jutri na stadionu Camp Nou gostoval pri Barceloni, ki se ji naslov po novem remiju vse bolj odmika. Tokrat je remizirala na gostovanju pri Celti Vigo (2:2).V slovenski nogometni soseščini se je najprej spustil zastor nad madžarskim prvenstvom. Nogometaši Ferencvarosa iz Budimpešte, kluba z največ privrženci v državi, ki je tudi najuspešnejši doslej, so si pred dvema tednoma zagotovili že 31. naslov najboljših v državi, precej zaslug za novo lovoriko pa pripada tudi. Slovenski reprezentant, učenec koprske nogometne šole, je član udarne enajsterice zeleno-belih, ki jim je 12.000 privržencev na sobotni večer v zadnji tekmi sezone proti Mezökövesdu (1:0) zaploskalo za novo lovoriko. Na madžarske stadione so se namreč gledalci vrnili po prekinitvi ukrepov ob koronavirusu.Predvsem v zadnjem sobotnem krogu so bile tribune polne, najbolj veselo je bilo tako na omenjeni tekmi v Budimpešti, najbolj vroče pa v Debrecenu, kjer se 9000 domačih navijačev ni moglo sprijazniti z razpletom tekme proti Paksu (1:1) in zato slovesu svojega moštva, v obdobju med letoma 2005 in 2014 kar sedemkrat državnega prvaka, od prvoligaške konkurence. Od elite se poslavlja še Kaposvar. Ferencvaros bo startal v kvalifikacijah za ligo prvakov, Fehervar in Puskas Akademia pa za evropsko ligo.