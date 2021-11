Conte prebuja londonsko zver

Sedem golov na dveh tekmah v reprezentančnem dresu je lep dosežek, ki se ga ne bi smel sramovati noben nogometaš. Tudi Cristiano Ronaldo je svojo osebno statistiko v primerjavi z južnoameriškim rivalom Lionelom Messijem, ki ima na svoji celini veliko težje tekmece, za pot v domovino pa pred vsakim ciklusom porabi več kot pol dneva, popravljal na tekmah z Luksemburgom, Andoro, Litvo, Ferskimi otoki ...

A s San Marinom se ni pomeril nikoli, ravno žepni državici z Apeninskega polotoka pa je Harry Kane zabil štiri gole. Po petkovem hat-tricku proti Albaniji na Wembleyju je v Serravalleju sodeloval pri neusmiljenem polnjenju mreže za končnih 0:10. In medtem ko Ronalda s Portugalsko čakajo dodatne kvalifikacije, lahko Angleži že razmišljajo o pripravah za katarski mundial.

3 gole (od skupno sedmih v sezoni) je na prvi tekmi z Muro dosegel Kane, spursi v Maribor prihajajo 25. t. m.

»Fantastično, opravili smo izvrstno delo. Kot lahko vidimo, se ni lahko uvrstiti naprej. Vsakič ko zmagamo, ljudje nekako podcenjujejo naše tekmece,« je za ITV povedal 28-letni Kane, ki le še za pet golov zaostaja za rekorderjem reprezentance Waynom Rooneyjem (53). »Vsakič ko nosim dres Anglije, čutim ponos. Lepo je biti v takšni družbi. Še moramo delati, čutim, da se izboljšujemo iz leta v leto. Upajmo, da lahko to miselnost, ki se je gradila skozi zadnja leta, prenesemo tudi na svetovno prvenstvo,« je še dejal junak letošnjega evropskega prvenstva, na katerem je Angležem spodrsnilo šele v finalu po izvajanju enajstmetrovk proti Italiji.

Spremembe jedilnika

Tudi Italijane še čakajo naporne marčne kvalifikacije, medtem ko bo Kanovo formo poskušal dvigniti na višjo raven nekdanji selektor azzurrov Antonio Conte. Ta je do reprezentančnega premora že vodil dve tekmi na klopi Tottenhama, na kateri je po poročanju The Athletica, ki navaja neimenovane vire znotraj kluba, »v enem tednu naredil več kot njegov predhodnik Nuno Espirito Santo v štirih mesecih«. Dvigniti formo kapetana je ena od Contejevih prioritet, otoški mediji pa so se že razpisali o spremembah, ki jih bo ali jih je že uvedel trofejni strokovnjak, ki slovi kot nepopustljiv delavec.

Kane se je v tej sezoni v klubskem dresu daleč najbolj izkazal proti Muri v Londonu (5:1), ko je bil na klopi še Espirito Santo in je vratarja Matka Obradovića po prihodu v igro matiral trikrat v manj kot 30 minutah. Conte je, kot poročajo dobro obveščeni viri, že opazil, da nekatere njegove varovance pesti prekomerna teža. S klubskega jedilnika je črtal sendviče, ki so jih nogometaši še do nedavnega jedli po treningih, izginila sta tudi kečap in majoneza. Želel naj bi si tudi, da bi nogometaši jedli več sadja.

Po tekmah proti Albaniji in San Marinu je še prezgodaj trditi, da je Conte v Kanu že prebudil zver, so pa njegovi strelski podvigi v reprezentančnem dresu (16 golov v koledarskem letu 2021) morda namignili na to, da težave ležijo drugje. Zver je namreč treba nahraniti tudi s slastnimi žogami.