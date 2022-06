Coco zdaj sledi svojim sanjam

Težko bi bila moški in ženski turnir na OP Francije bolj različna, kar se tiče predvidljivosti izidov. Pri fantih se je (za)zdelo mogoče, da bi se prvič v četrtfinale uvrstilo vseh osem glavnih nosilcev, dokler nista Casper Ruud in Marin Čilić izločila četrtopostavljenega Stefanosa Tsitsipasa oziroma številke 2 Danila Medvedjeva. Pri dekletih je prvi lopar sveta Iga Šwiatek nekakšna črna ovca in rešuje čast favoritinj.

Če bi danes izgubila proti Jessici Pegula, v polfinalu ne bi bilo nobene igralke iz prve deseterice. Presenečenja na Roland-Garrosu so bila stalnica že od prvega dne, favoritinje so odpadale kot tačas zrele češnje, v prvem krogu branilka naslova Barbora Krejčikova (2. nosilka), pa Garbiñe Muguruza (10.), Anett Kontaveit (5.), Ons Jabeur (6.) in tudi nekdanja št. 1. Naomi Osaka; v drugem krogu so padle Maria Sakkari (4.), Danielle Collins (9.) in še ena nekdanja vodilna na lestvici WTA Simona Halep, že tretji dvoboj pa je bil usoden za Paulo Badosa (3.) in Arino Sabalenka (7).

Ob takšnem polomu igralk iz top 10 so seveda na veliki sceni zablestele nekatere druge iz sence in v tem smislu je škoda, da finalistka Strasbourga Kaja Juvan in lanska polfinalistka OP Francije Tamara Zidanšek nista bolje izkoristili priložnosti. Tako se je Martina Trevisan, 59. na lestvici WTA, prvič prebila v polfinale Pariza, ko je premagala 19-letno finalistko lanskega OP ZDA Leylah Fernandez iz Kanade s 6:2, 6:7 in 6:3.

Podpora azzurrinj

Osemindvajsetletnica iz Firenc igra v življenjski formi, pred prihodom v Francijo je namreč dobila prvi turnir WTA v Rabatu. »To mi je dalo veliko energije in samozavesti, ki ju prenašam v tekme,« je bila presrečna Trevisanova, ki se je zahvalila za podporo rojakinjama na tribuni, zmagovalki OP Francije leta 2010 Francesci Schiavone in šampionki OP ZDA leta 2015 Flavii Pennetta.

Trevisanova, ki se je borila z anoreksijo, potem ko so se njeni starši ločili, se bo za finale merila proti komaj 18-letni ameriški zvezdnici Coco Gauff, ki je prekosila 11 let starejšo rojakinjo Sloane Stephens (7:5, 6:2) in se tudi ona prvič uvrstila med štiri najboljše na turnirjih za grand slam. »Tako zelo sem srečna, da besede ne morejo opisati, kako. Lani sem tukaj izgubila v četrtfinalu (proti poznejši zmagovalki Krejčikovi, op. p.), bil je težak poraz, a me je naredil močnejšo. Zdaj vem, da se mi ni treba ukvarjati z uresničevanjem pričakovanj drugih, temveč da moram zasledovati svoje sanje,« je v pogovoru z legendarnim Matsom Wilandrom na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier razkrila v Atlanti rojena temnopolta igralka, ki ji strokovnjaki že leta napovedujejo številko 1. Zdaj je 23. in bo skočila na najmanj 19. mesto.

Favoritinja bo tudi proti Trevisanovi. Danes bosta znani še dve polfinalistki, Poljakinja Šwiatkova se bo merila z 11. nosilko Pegulovo, ki je izločila Zidanškovo, pred tem bo ruski dvoboj med Veroniko Kudermetovo (29. nosilka) in Darijo Kasatkino (20.).