Clasico žrtev nove stvarnosti

Clasico? V koronakrizi in omejevalnih družbenih ukrepih do izraza pridejo klasične vrednote, denimo družinsko življenje. Nogometni clasico pa ni več tisto, kar je bil. Tudi zaradi urnika novega klasičnega obračuna med Barcelono in madridskim Realom, tokratni bo na stadionu Camp Nou danes ob 16. uri! Predvsem zaradi globalne televizijske pokritosti žogobrcarskega vrha iz Španije.



Seveda bo minil brez gledalcev na tribunah, a tako katalonski kot kastiljski velikan pri željah osvojitve treh točk ne bosta imela omejitev. Zaradi medlega starta v prvenstveno sezono namreč, oba imata tudi že po en poraz in neodločen izid, krvavo potrebujeta dober izkupiček. Španska liga pa v finančnem pomenu krvavo potrebuje denar, zaradi pandemije je v pretekli sezoni izgubila 600 milijonov evrov, tekme brez gledalcev pa bi v novi sezoni naredile še za dodatno milijardo evrov veliko luknjo.



A novi trener Barcelone Ronald Koeman, pretekli konec tedna je z ekipo izgubil pri Getafeju, tudi ve, da bi lahko njegova blaugrana pahnila v še večjo krizo beli balet državnega prvaka, če bi ta doživel še tretji poraz zapored, po domačem ligaškem s Cadizom in prav tako domačim v ligi prvakov s Šahtarjem. Nizozemec je v začetku sezone upanje položil v mlade moči, še posebno Ansu Fati je na očeh, po drugi strani pa francoski zvezdnik Antoine Griezmann tudi pod svojim tretjim trenerjem pri Barçi ne najde lastne identitete.

Obramba kot švicarski sir

Nekateri izgubo leska velikega španskega derbija pripisujejo tudi temu, da so oba največja kluba na Pirenejskem polotoku v minulih letih zapustili številni zvezdniki: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Andres Iniesta, Neymar in Luis Suarez. Oba kluba sta bila zaradi koronakrize ob velike vsote denarja, Barcelono tare tudi vodstvena kriza, Real pa v poletnem prestopnem roku ni na veliko zapravljal, saj je denar usmeril v obnovo stadiona Santiago Bernabeu.



Za dodatek kastiljskih igralnih muk pa je Realova obramba, ki je v lanski ligaški sezoni prejela le 25 golov, proti Cadizu in še posebno proti ukrajinskemu tekmecu v ligi prvakov bila prepustna kot švicarski sir. »V vseh prvinah igre nam nekaj primanjkuje, še posebno smo tanki pri samozavesti. Ta pa je najpomembnejša. A trener sem in na meni je, da najdem rešitve za zasuk,« ocenjuje Realov trener Zinedine Zidane, ki iz vrst navijačev belega baleta, sicer za zdaj še manjšega dela, že dobiva pozive, naj odstopi. Pred zlo usodo bi ga danes lahko rešil zvezdniški branilec in kapetan madridskega moštva Sergio Ramos, ki proti Šahtarju ni igral zaradi poškodbe kolena.