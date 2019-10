Zoki ima zmagovalni scenarij

CELJE – Rumeno-modri Florijani in črno-rumeni Šaleški graščaki bodo narekovali navijaški ritem, ko se bosta danes ob 17.30 v Zlatorogu v 119. savinjsko-šaleškem derbiju soočila naša največja rokometna kluba, državni prvak Celje Pivovarna Laško in pokalni zmagovalec Gorenje Velenje. Položaj na lestvici je zavajajoč, obeta se izenačena predstava, v kateri so favoriti vendarle vodilni pivovarji.



Derbi 6. kroga lige NLB bosta uprizorila kluba, ki sta zelo različno startala v domačo sezono. Celjani imajo svoje težave v ligi prvakov, a v 1. SRL imajo na računu pet zanesljivih zmag. Velenjčani so izgubili že trikrat, toda nazadnje v nedeljo naredili presežek na evropskem parketu, ko so v Šabcu premagali Metaloplastiko in stopili na prag 3. kroga pokala EHF. Po uspehu proti Kopru so prvič v sezoni zmagali dvakrat zapored, prvič tudi v gosteh, in se na tekmo podajajo s povrnjeno samozavestjo. Skrivnosti med ekipama ni.



Soočili sta se že v superpokalu v Slovenj Gradcu, kjer je Celje zmagalo za dva gola. Pri Gorenju so Aljaž Panjtar, Matic Verdinek in David Miklavčič že igrali tudi za Celje, ti pa imajo v svojih vrstah bivše ose Jana Grebenca, Miljana Vujovića in Klemna Ferlina, za nameček je bil Klemen Luzar, pomočnik trenerja Tomaža Ocvirka, dolgo vpet v delo v Rdeči dvorani.

Skriva adute

»Skrivnosti res ni, tudi mi zdaj že vemo, kako igrajo Celjani. Odločala bo dnevna forma, mi je bomo morali imeti precej več kot Celje, ki igra doma in že vso sezono nima težav s poškodbami. Je favorit, ampak tudi jaz imam v glavi scenarij, po katerem bi do točk prišli mi,« svoje adute skriva Gorenjev trener Zoran Jovičić, ki še naprej pogleduje na zdravstveni karton, a ni želel izdati, na koga od igralcev danes ne bo računal. Vzporednic s superpokalom ne gre vleči, tedaj je bil Jovičić brez krožnih napadalcev, zdaj sta tako Miha Kavčič kot najmočnejši igralec v ligi Vladimir Bojanić (204 cm, 119 kg) nared, je pa mogoče pričakovati, da bo Zoki stavil na obrambo 5-1, ki Celjanom že tradicionalno povzroča težave.



V njej je izpostavljeni igralec dolgoroki Matic Verdinek, ki je v Šabcu zabil deset golov in upravičil klic v reprezentanco. V njej bodo iz celjskega tabora trije, poleg Ferlina in Tilna Kodrina po novem tudi Matic Grošelj. Kot je povedal selektor Veselin Vujović, bo Domen Makuc moral še malce počakati, čeprav je v vse boljši formi in že eden od ključnih igralcev Celja. »Derbi je derbi, ne glede na to, kje je kdo na lestvici. Gorenje se dviga, zato nas čaka zelo zahtevna tekma,« se zaveda mladi organizator igre, ki je štel rosnih 13 let, ko je Gorenje nazadnje zmagalo v dvorani Zlatorog. To je bilo 4. decembra 2013.