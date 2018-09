Zmaji vabijo navijače v Tivoli

Vrnitev k osnovam

Kapetan in napadalec hokejistov SŽ Olimpije Aleš Mušič na začetku alpske lige odlično opravlja svoje naloge.

Zmage so povabilo

LJUBLJANA – Po treh gostovanjih na začetku alpske hokejske lige so igralci SŽ Olimpije vendarle dočakali krstni nastop v sezoni pred domačim občinstvom. V Tivoliju so v velikem slogu premagali novinca v tekmovanju Milano s 6:0 (1:0, 2:0, 3:0).Visoka zmaga je toliko bolj dragocena, ker so večer prej zmaji gostovali v Val Gardeni ter izgubili s 4:3, sledila je celonočna avtobusna vožnja domov, pred večerom (17.30) pa so že bili na ledu s tekmeci iz prestolnice mode. Toda pomanjkanje počitka se pri varovancih trenerjaskoraj sploh ni poznalo, kar kaže na dobro fizično pripravljenost.Resda so tudi Milančani, med katerimi sta v tej sezoni nekdanja zmajain, večer prej igrali v Celovcu in proti ekipi KAC 2 izgubili po podaljšku, a so zaradi bližine Ljubljane lahko vsaj normalno prespali noč.Na premieri sezone v Tivoliju je blestel kapetanz dvema zadetkoma, vratarje ohranil mrežo nedotaknjeno, druge gole so prispevaliin. Posebno velja pohvaliti pristop Ljubljančanov, ki so pritiskali vse do konca in zadnji gol zabili štiri sekunde pred zaključnim zvokom sirene.»Po dveh slabih predstavah v gosteh smo se pogovorili in vrnili k osnovam. Dogovorili smo se, da moramo igrati bolj preprosto. Menim, da smo zelo dobro nadzorovali večji del tekme, dosegli veliko zadetkov, kar je lepa popotnica za naprej,« je razplet tekme ocenil Mušič, ki ni želel dajati posebnega poudarka neugodnemu urniku tekem: »Vsak se mora pripraviti po svojih najboljših močeh. Tako pač nanese v sezoni. Glede na pomanjkanje časa smo se res kar dobro spočili.«Za SŽ Olimpijo so šele štiri tekme, o moči klubov v primerjavi s prejšnjo sezono je še prezgodaj govoriti. »Počakati moramo na tekme z najmočnejšimi, denimo Rittnom in Asiagom, pa bomo več vedeli o tem, kam kdo spada,« je pojasnil kapetan Mušič, ki ga veseli fizična pripravljenost ekipe, uigranost moštva pa bo po njegovem mnenju še dobivala nadgradnjo iz tekme v tekmo.Tudi strateg Vnuk je bil zadovoljen s tokratno predstavo zeleno-belih: »Pokazali smo tako igro, kot si želimo. Za nami je zelo naporen vikend, zelo težko gostovanje, težje od pričakovanja. Tudi v Val Gardeni smo se odlično borili, a trenutek nezbranosti nam je v gosteh odnesel tri točke. A proti Milanu smo pokazali, da smo pravi, in upam, da bomo tako nadaljevali.«Šef tivolskega moštva je še opozoril: »Najbrž smo imeli blokado na sobotni tekmi, saj smo ves čas imeli v mislih, da igramo že čez nekaj ur prvo domačo tekmo. Tudi to nas je stalo kakšno točko. Sicer pa mislim, da smo dobro pripravljeni, vsake tekme pa se moramo lotiti 100-odstotno.« SŽ Olimpija, ki si na domačih tekmah ob takšnih predstavah, kakršna je bila zadnja, vsekakor zasluži več kot 500 gledalcev, bo tudi naslednja dvoboja alpske lige odigrala v domači dvorani; jutri ob 19.15 bo gost moštvo Zeller Eisbären, v soboto ob 17.30 pa podprvak lige AHL Ritten.Sij Acroni Jesenice v soboto in nedeljo čaka izjemno zahteven paket tekem v gosteh, v soboto se bodo železarji pomerili z Milanom, dan pozneje pa gostujejo v Feldkirchu. Po treh tekmah je v vodstvu Pustertal z devetimi točkami, Jeseničani so na petem mestu s šestimi točkami, SŽ Olimpija pa je s tekmo več šesta prav tako s šestimi točkami.