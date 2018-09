Zlata deklica na Zlatem polju

Janja Garnbret, svetovna prvakinja v balvanskem plezanju in olimpijski kombinaciji ter podprvakinja v težavnostnem plezanju, FOTO: Uroš Hočevar

LJUBLJANA – Gorenjska prestolnica bo spet plezala. Jutri in v nedeljo bo Kranj že 23. gostil tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju oziroma v težavnosti, v vrhu svetovne elite pa ima kar lepo število slovenskih plezalcev in plezalk v vseh kategorijah, tudi starostnih, kar lepo težo.Seveda je najtežja, ki je v letošnji sezoni svetovnega pokala vodilna tekmovalka v skupnem seštevku. Lani je čudežna zlata deklica slovenskega športnega plezanja v dvorani Zlato polje zmagala, prvič v Kranju, letos tako niti ne more imeti drugega cilja kot ponovitev triumfa. Sicer kranjska tekma, kot je bilo običajno prej, tokrat ne bo zadnja preizkušnja v letošnjem svetovnem pokalu, sledili bosta namreč še dve na Kitajskem.Pred Kranjem in veliko Kitajsko pa se je dogodilo tudi svetovno prvenstvo v Innsbrucku, kjer je 19-letna Korošica zlato v disciplini težavnostnega plezanja izgubila le zaradi tega, ker je bila v umetni steni po času počasnejša od Avstrijke, obe pa sta osvojili smer.Zato Garnbretova upa, da bodo na Gorenjskem v nasprotju s Tirolsko zahtevnejše smeri za plezanje. No, saj se disciplina imenuje težavnostno plezanje. »Že na kakšni prejšnji tekmi sva zobe splezali finalno smer, a je takrat na srečo o zmagovalki odločal polfinale. Upam, da so se postavljalci od preteklih tekem česa naučili, če se niso, pa bom poskusila biti vsaj hitrejša. Sicer pa, naj zmaga najboljša,« je razmišljala Janja Garnbret, zadnji dve leti skupna zmagovalka seštevka svetovnega pokala v težavnosti.Njen plezalni in privatni partnerpo skupni zmagi v težavnostnem svetovnem pokalu v sezoni 2016 glede uspehov ni doživljal srečnih plezalnih trenutkov, niti na SP v Innsbrucku se mu s petim mestom ni izšlo. Je pa trenutno četrti v skupnem seštevku letošnje sezone o razlogih le navrgel nekaj besed: »Samozaupanje mi je v Innsbrucku popustilo le v zadnjem trenutku, ko sem dovolil, da so mi v glavo vskočila visoka pričakovanja. Treba jih je držati v šahu in plezati do konca. Razen finala sem plezal odlično in s temi občutki pričakujem kranjsko tekmo. Definitivno se je veselim, Innsbruck pa me je naučil, da je kljub vsemu treba računati na svoje počutje, in ne na vzdušje dvorane.«V zlatopoljsko steno se bo v jutrišnjih kvalifikacijah, fantje ob 8. uri, dekleta ob 13., podalo 16 Slovencev in Slovenk, polfinale bo istega dne ob 20. uri. V nedeljo bosta oba finala, najprej moški, ob 18. uri.