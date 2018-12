Življenjski partner Tine Maze: Vse skupaj je pripeljalo do tega pričakovanega rezultata

LJUBLJANA – Krstna zmaga alpskega smučarja Žana Kranjca v svetovnem pokalu v težki moški konkurenci na zahtevni progi v Saalbachu je prijetno presenetila mnoge športne navdušence v Sloveniji. Med tistimi, ki niso bili presenečeni, da je 26-letni Kranjec v svetovnem pokalu stopil na najvišjo stopničko, pa je legendarni trener Tine Maze Andrea Massi.



Za Massija je Kranjčev uspeh v veliki meri pričakovan, saj po njegovem tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah že več let kaže vse nastavke za odmevne dosežke. Kot je pojasnil, je to videl tudi iz prve roke, ko je pred tremi leti v vlogi zunanjega svetovalca sodeloval s slovensko alpsko reprezentanco.



V sredo se je tako po njegovem mnenju trdo delo Kranjca le poplačalo: »Že takrat, ko sem jih jaz imel na pripravah, je bil izredno dober, ima izredne predispozicije. Fant je zelo resen, perfekcionist, ima dobrega serviserja ... Vse skupaj je pripeljalo do tega pričakovanega rezultata,« je ocenil Massi.

Zmaga nekaj izrednega

Za italijanskega smučarskega strokovnjaka je zmaga v tako konkurenčni moški panogi »nekaj izrednega«. Kranjčeva je šele druga zmaga slovenskih moških tekmovalcev v tej disciplini.



»Veliko let je, odkar je Slovenec zmagal v veleslalomu, preveč,« je še izpostavil dejstvo, da je minilo kar 36 let od prejšnje zmage slovenskega tekmovalca na moški tekmi svetovnega pokala v veleslalomu. To je uspelo Borisu Strelu, ki je pred Kranjcem prvo slovensko zmago v tej disciplini prismučal 15. decembra 1982 v Cortini d'Ampezzo.



Kot je ocenil življenjski partner Mazejeve, najboljše slovenske smučarke vseh časov, se je v sredo za Kranjca vse skupaj sestavilo. Predvsem mu je uspelo podkrepiti odlično prvo vožnjo s še boljšo drugo. »To je sigurno plod dobrega trenerskega dela, zato moram pohvaliti svojega bivšega sodelavca Klemna Berganta.«

Individualno delo

Ob tem je poudaril pomen tega, da se Bergant znotraj slovenske reprezentance skoraj izključno posveča razvoju Kranjca. »Žan ima posebno ekipo. Ima individualno delo, ker se Bergant ukvarja skoraj izključno z njim. Smučanje je individualen šport, to je treba razumeti, brez individualnega pristopa na taki ravni ne moreš zmagati,« je dejal.



Sredina dvojna zmaga slovenskih tekmovalcev v svetovnem pokalu alpskih smučarjev – poleg Kranjca je v ženskem superveleslalomu v Val Gardeni slavila Ilka Štuhec – je za Massija le potrditev fenomena športnih dosežkov na območju nekdanje Jugoslavije, še posebej pa Slovenije. »Slovenija je znova dokazala, da z minimalnimi sredstvi in minimalnim številom prebivalcev lahko naredi ogromno,« je povedal.