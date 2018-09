Že kuje maščevanje za izvrstno Japonko

Baku le vmesni cilj

Tina Trstenjak (desno) kot po tekočem traku osvaja kolajne na velikih tekmovanjih v judu.

Žgank kot Ozerler 9.

BAKU – Slovenska šampionkase lahko pohvali z zares impresivnim nizom v judu, v katerem od leta 2013, ko si je s 3. mestom na evropskem prvenstvu v Budimpešti priborila svojo prvo žlahtno kovino na velikem članskem tekmovanju, kot po tekočem traku osvaja kolajne. Odtlej se je na prvenstvih stare celine v kategoriji do 63 kg okitila še s petimi odličji, tudi dvema zlatima (v Kazanu 2016 in Varšavi 2017), se predlani v Riu de Janeiru zavihtela na olimpijski prestol, bila je tudi svetovna prvakinja (v Astani 2015).V nedeljo je svojo bogato zbirko v Bakuju oplemenitila z novo bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu, na katerem je bila sicer tretja že v Čeljabinsku 2014 in lani druga v Budimpešti. Čeprav je na blazinah osvojila že vse, kar se je osvojiti dalo, nima težav z motivacijo, kot je mogoče sklepati tudi po Tininih prvih besedah po njenem podvigu v deželi ognja.»Srečna sem, da je dolgega in napornega dneva vendarle konec in da imam novo kolajno za vratom, vendar pa moram tudi reči, da je bilo to svetovno prvenstvo zame le eden od vmesnih ciljev na poti do glavnega,« je dala Trstenjakova jasno vedeti, da je z mislimi že pri naslednjih olimpijskih igrah čez dve leti v Tokiu, kjer bo branila zlato lovoriko iz Ria.V japonski metropoli, kjer bo naslednje SP (spet v prejšnjem terminu, konec avgusta in v začetku septembra 2019), bo prejkone ena od njenih najhujših tekmic znova domača zvezdnica, s katero je v Bakuju izgubila že šestič zapovrstjo.»S trenerjembova zagotovo pripravila ustrezno taktiko zanjo, moram pa reči, da so Japonci tehnično zares odlično podkovani in znajo kaznovati sleherno napako, in to se je pokazalo tudi tokrat. V polfinalu sem naredila le en napačen korak in Miku ga je hladnokrvno izkoristila. Do tistega trenutka sem kar dobro nadzirala potek dvoboja,« je presodila 28-letna Celjanka, ki na lestvici svetovne zveze (IJF) drži 3. mesto.Na vrhu se bo utrdila njena velika francoska tekmica, ki je v tokratnem velikem finalu z iponom odpravila Miku Taširo. Njenih nastopov ni spremljala, ker je bila popolnoma osredotočena nase. »Se pa s Clarisse dobro poznava, tako da na pripravah nimava skupnih sparingov. Na koncu koncev sva imeli že ogromno medsebojnih borb,« je še razkrila Trstenjakova, ki je z bronom v Bakuju zaslužila 6400 evrov, njen trener Fabjan pa 1600.V Bakuju se je pod slovensko zastavo včeraj boril le(do 90 kg) in se od prvenstva poslovil že po svojem prvem dvoboju, potem ko ga je z iponom (0:10) izločil Američan. »Zjutraj sem se počutil še zelo dobro in do usodnega padca sem bil bolj ali manj enakovreden Američanu. Ne vem, zakaj sem mu dovolil, da mi je vsilil svoj slog borbe,« se je nase jezil 26-letni judoist mariborskega kluba Branik Broker.V isti kategoriji se je prvič kot član turške reprezentance predstaviloziroma, ki je lani z 2. mestom v Budimpešti slovenskemu moškemu judu izbojeval prvo kolajno na članskih SP. Po treh zmagah in enem porazu je včeraj zasedel 9. mesto. Danes bo naše barve na SP branila(do 78 kg).