Vrnitev Ilke na kraj srečnega imena

Če kdaj, so lahko alpske smučarke letos zadovoljne z začetkom sezone za svetovni pokal, saj jih je na vseh prizoriščih (z izjemo oktobrske uverture v Söldnu) pričakala prava zima. Enako je v Sankt Moritzu, kjer se bodo dokazovale v soboto v superveleslalomu, v nedeljo pa v paralelnem slalomu. Ilka Štuhec ima na to prizorišče čudovite spomine, saj je tam leta 2017 osvojila svoj prvi naslov svetovne prvakinje v smuku.



A tokrat je izhodišče vendarle drugačno kot v sanjski zimi, ki jo je končala z dvema malima globusoma. Odtlej se je soočala z dvema poškodbama kolena. Prvi korak ob zadnjem vračanju v konkurenco je prestala prejšnji konec tedna v Lake Louise, kjer se je bojevala s težkimi razmerami, napakami in zakrčenim pristopom ter iztržila rezultate pod povprečjem. A nič od tega ne bo načelo njene odločnosti, s katero bi se rada vrnila tja, kamor sodi. Na treh kanadskih tekmah je dobila potrditev o hitrih smučeh, pokazala pa tudi pristop, pri katerem ne gre več na glavo in tvega poškodbo.



»Vem, da sem na pravi poti, verjamem v delo svoje ekipe. Trdo bomo delali še naprej, da bom v prihodnje dosegla, kar sem sposobna,« pravi Mariborčanka, ki pogreša več snežne kilometrine. Potrebuje še nekaj časa Trener Stefan Abplanalp ve, da so bili slabi rezultati predvsem posledica slabe vidljivosti in novozapadlega snega na progi, zaradi obojega je bila Štuhčeva previdna. »To so težke razmere za prvo tekmo po poškodbi, česar smo se zavedali. Sprejeli smo izziv, na koncu Ilka žal ni našla najboljše smučine, kar je tudi na neki način razumljivo. Vrača se po poškodbah v dveh zaporednih sezonah in jasno je, da se v takšnih okoliščinah nočeš poškodovati že na prvi tekmi. To preudarnost pozdravljam, vse je v redu,« je pomirjen Švicar, ki že ima tovrstne izkušnje. Njegova nekdanja tekmovalka, smučarska kraljica Lindsey Vonn, je v sezoni vrnitve po poškodbi, v kateri sta sodelovala, osvojila smukaški in superveleslalomski globus, na SP pa superveleslalomski bron.



Precej bolj navdušen je bil nad zelo spodobno predstavo Štuhčeve na superveleslalomski tekmi, na kateri ji je zaradi velike napake iz rok spolzela dobra uvrstitev. »Nastopila je bolj napadalno, tekmovala je, poskušala smučati po robu. Te občutke bomo vzeli v Sankt Moritz,« je Abplanalp dodal, da potrebuje 29-letnica še nekaj časa.



Na prizorišču, na katerem je Tina Maze v sezoni 2007/08 dosegla prvo smukaško zmago za slovensko žensko smučanje, se bo Mariborčanka dokazovala jutri, na nedeljskem paralelnem slalomu pa se bodo merile Meta Hrovat, Ana Bucik in Maruša Ferk. Tekmo bo izpustila Tina Robnik, ki se je poškodovala na treningu v Italiji: ima počen nos, prebito ustnico in poškodovane zobe, a naj bi nastopila že na torkovi tekmi v Courchevelu.