Vombi dvomljivcem odgovarja z goli

Napadalec Olimpije Andres Vombergar, desno, stopnjuje svojo strelsko formo.

Prva liga Telekom Slovenije

1. Maribor 9 6 3 0 28:6 21

2. Olimpija 9 5 2 2 18:9 17

3. Gorica 9 4 4 1 11:10 16

4. Aluminij 9 4 1 4 15:16 13

5. Domžale 9 3 2 4 13:14 11

6. Celje 9 2 5 2 10:11 11

7. Mura 9 2 3 4 13:13 9

8. Triglav 9 2 3 4 11:19 9

9. Krško 9 1 4 4 4:9 7

10. Rudar 9 2 1 6 7:23 7

LJUBLJANA – Napadalec Olimpije, Argentinec slovenskih korenin, v zadnjem obdobju iz kroga v krog potrjuje, v kakšni zablodi so živeli člani nekdanjega strokovnega vodstva zeleno-belih, ko sona začetku sezone vztrajno puščali na tribuni kot ne dovolj kakovostnega za napad državnih prvakov.Začasni trenerje razgalil njihov nogometni diletantizem, Vombergarja vrnil v napad, simpatični in borbeni 23-letnik pa je odgovoril z zelo dobro igro, podajami in goli. Dva zadetka je prispeval tudi v 9. krogu DP, ko je Olimpija doma premagala Aluminij s 3:1.Za zmaje je zadel še, poraz Kidričanov je omilil še en slovenski Argentinec – 32-letni. »Najprej se moram zahvaliti Kronavetru, ki mi je prepustil izvedbo enajstmetrovke in s tem pokazal, da verjame vame. Nisem razmišljal, vedel sem, kam želim poslati žogo, in vesel sem, da mi je to uspelo,« je hvaležno govoril Vombergar, ki je na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah zabil štiri gole in prispeval še dve podaji, na igrišču pa je bil skupno na šestih tekmah, ko je šlo za prvenstvene točke, evropske obračune pa je spremljal s tribune. »Čakata nas še dve domači tekmi in upam, da bom nadaljeval v dobrem slogu. So pa zmage in dobra igra Olimpije bolj pomembne,« trdno na tleh stoji prvi strelec Olimpije.»V prvi vrsti smo v drugi polčas vstopili aktivneje in bolj agilno, čeprav nam je Aluminij v prvem polčasu precej dobro onemogočal igro. Tudi takrat bi sicer lahko povedli, ampak pod črto je v redu. Pokazali smo, da znamo igrati dober nogomet, a vseeno moramo še veliko delati, da iz te ekipe iztisnemo ves potencial, ki ga premore. Zbrani moramo ostati vseh 90 minut tekme, za to bomo delali tudi v prihodnje,« je predstavo zmajev ocenil trener, ki si z vsako novo zmago pridobiva zaupanje igralcev in navijačev. Za zdaj je stoodstoten po treh tekmah.Olimpija se je zaradi spodrsljaja Maribora v domačem obračunu z Domžalami (2:2) vijoličnim približala na vsega štiri točke.Ljubljančani bodo v tednu zgoščenega urnika gostitelji v četrtek in nedeljo; najprej se bodo pomerili z Gorico, potem še s Krškim. Pari 10. kroga: Krško - Domžale (glavni sodnik; jutri ob 20.), Triglav - Mura (; v četrtek ob 15.30), Maribor - Rudar (; v četrtek ob 18. uri), Celje - Aluminij (; v četrtek ob 20.10), Olimpija - Gorica (; v četrtek ob 20.15).