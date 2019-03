Vijolični Gorenjec ustrahuje Olimpijo

Aleš Mertelj je preporodil kranjskega prvoligaša. FOTO: NK Triglav

LJUBLJANA – Dve tekmi, dve zmagi, ni Maribor in ni Olimpija. Je Triglav. Kranjski prvoligaš je v drugi del ligaške nogometne sezone vstopil z dvema zmagama, najprej proti Aluminiju, v nedeljo pa še proti Gorici. Za tretjo zmago v nizu se bo v soboto pomeril z Olimpijo. Morda je bil ključni mož v uvodnih tekmah povratnik, ki je v nadarjeno moštvo prinesel še bogate nogometne izkušnje.Enkrat se je moralo odpreti tudi Gorenjcem, ki so po sijajnem startu v drugi del prvenstva že zelo blizu osnovnemu cilju, obstanku med najboljšimi. »Ne, ne, ne. Še preveč tekem je, da bi se lahko že veselili, in liga je preveč nepredvidljiva, da bi lahko bili povsem sproščeni. Pritisk mora biti. Vsak od klubov premore dovolj kakovosti, da premaga vsakogar. Najprej smo premagali Aluminij, ki je meril v vrh, nato Gorico, ki želi v Evropo, zdaj nas čaka Olimpija, ki se bori za prvaka,« je razmišljal 31-letni Hotemažan in eden od glavnih akterjev vijoličnih podvigov doma in v Evropi v obdobju, ko je bil član Maribora. Vrnitev v matični klub po polletni izkušnji na Češkem pri Karvini je bila po prvih 180 minutah zadetek v polno. Zdi se, da je Triglavu manjkal prav igralec njegovega kova, marljiv, odgovoren, discipliniran, izkušen in še domači fant.»Morda je videti tako, kot da se je z mojim prihodom sestavil mozaik. Ampak v moštvu je veliko nadarjenih, mladih in ambicioznih igralcev. Presenetilo me je, kako motivirani so, kako se želijo uveljaviti. Vzdušje je odlično, natanko se ve, kaj kdo dela,« je povedal nekdaj nepogrešljivi vijolični zvezni igralec, ki je domov na Gorenjsko pripeljal tudi družino. Njegova srčna izbrankaje Štajerka, Mariborčanka, hčeri,in, pa ... »Naš dom sta Štajerska in Gorenjska, malo smo tam, malo tu,« se je diplomatsko izvlekel Aleš, ki je za slovensko reprezentanco igral 16 tekem.Olimpijino sobotno gostovanje v Kranju dviguje na noge gorenjske nogometne navdušence. »Če sem iskren, že kot otrok, ko sem obiskoval tekme v Kranju, sem sanjal o tem, da bi nekoč igral za Triglav pred polnimi tribunami. Resnično bi rad doživel še ta trenutek,« je odkril svojo otroško željo. Kaže, da bo uresničena. Iz Ljubljane praviloma vedno pridejo številni zeleno-beli navijači, ki so, tako kot domači, dobili krila po dveh zmagah.»Olimpija ima kakovost v napadu, ampak podrobneje je nisem spremljal. Osredotočen sem na naše moštvo, našo igro in na to, kako delujemo. Ponovil se bom, vsi so premagljivi, in tudi Olimpija,« je prepričan novi kranjski vodja na igrišču.