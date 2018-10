SAN ANTONIO – Poje predsezono v NBA začel še. Z moštvom Miami Heat je gostoval v San Antoniu in izgubil s 104 :100. Na parketu je prebil 19 minut in prispeval 12 točk, tri skoke in dve podaji. Ob tem velja omeniti, da si je pred nekaj dnevi poškodoval gleženj. Poškodba sicer ni hujša, je pa pred tekmo izpustil trening. Vseeno je na parketu navdušil z nekaj potezami, Miami Heat je na twitterju izpostavil njegov 'zmajev' prodor pod koš.