VIDEO: Škandal Serene Williams: razbijala, žalila in izgubila

NEW YORK – Ameriška teniška zveza je(36) danes kaznovala z denarno kaznijo v skupni višini 17.000 ameriških dolarjev zaradi njenih izpadov v finalu turnirja za grand slam v New Yorku. Ker je dobila za poraz v finalu 1,85 milijona dolarjev, je globa na srečo ne bo spravila na beraško palico.V finalu odprtega prvenstva ZDA je 20-letna Japonkas 6 : 2 in 6 : 4 v svojem prvem velikem finalu na turnirjih za grand slam gladko premagala Sereno, čeprav je bila tokrat malce radodarnejša, saj je denimo v njunem prvem dvoboju letos v Miamiju zmagala s 6 : 3 in 6 : 2.Bolj kot zmaga Naomi pa je v teniškem svetu in javnosti nasploh odmevalo nešportno obnašanje Serene, ki je v drugem nizu izgubila živce, zato ji je portugalski sodnikpodelil kar tri opomine: najprej zaradi nedovoljene pomoči trenerja, nato, ker je po izgubljeni igri na svoj servis in v navalu besa zlomila lopar, nazadnje pa še zaradi besednega izpada, ko je sodnika označila za tatu in lažnivca. Zaradi prvega opomina je prejela kazen 4000 dolarjev, namerno uničenje loparja stane 3000 dolarjev, zmerjanje sodnika in grožnje njemu pa še 10.000 dolarjev.Naomi Osaka je sicer za triumf na turnirju prejela ček v znesku 3,8 milijona ameriških dolarjev, kolikor je zaslužil tudiza zmago v finalu proti