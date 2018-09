VIDEO: Senzacija: to je dekle, ki je »sezulo« Sereno Williams

NEW YORK – Dvajsetletna japonska teniška igralkaje letošnja zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu turnirja z nagradnim skladom 53 milijonov dolarjev je po uri in 19 minutah premagala 36-letno Američankos 6 : 2 in 6 : 4. To je prva zmaga za Japonsko na turnirjih za grand slam.Komaj 20-letna Osaka je spisala eno najlepših teniških zgodb. Igralka, ki je pred turnirjem v velikem jabolku osvojila zgolj turnir WTA v ameriškem Indian Wellsu po zmagi nad Rusinjo, in se na turnirjih za grand slam nikoli ni prebila dlje od četrtega kroga – to se je zgodilo na letošnjem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu –, je v svojem prvem finalnem nastopu na najvišji teniški sceni ukanila 16 let starejšo Američanko Sereno Williams.Finalni obračun na osrednjem igrišču Arthur Ashe v Flushing Meadowsu je bil pred skoraj 24.000 gledalci pravi 'vrtiljak čustev', saj je igralka iz dežele vzhajajočega sonca na kolena spravila svojo teniško vzornico in 23-kratno zmagovalko za grand slam, v finalnem dvoboju pa so ob sijajnih potezah in čustvenih izlivih v vseh oblikah padale tudi težke besede. Glavni sodnikje sloviti Američanki v drugem nizu dosodil kar tri opomine: najprej ga je prejela zaradi nedovoljene pomoči njenega francoskega trenerja, nato zaradi tega, ker je razbila svoj lopar, v osmi igri pa je Williamsova glavnemu sodniku zabrusila, da je »lažnivec in tat« ter zato izgubila igro.A živčnost ameriške igralke, ki jo še vedno ena zmaga na turnirjih za grand slam loči do izenačenja s slovito avstralsko igralko, je bila tudi posledica sijajne igre 180 centimetrov visoke Japonke. Osaka je v prvem nizu z odličnim uvodnim udarcem in natančno odmerjenimi udarci z osnovne črte dobila kar pet iger zaporedoma in gladko slavila s 6 : 2. Po absolutni prevladi v prvem nizu se je v drugem odlično odzvala po zaostanku z 1 : 3. Williamsovo so v nadaljevanju izdala čustva, bolj kot s svojo igro se je ukvarjala z drugimi rečmi, na koncu je povratnica na veliko sceno po lanskem rojstvu hčerkedrugič zaporedoma ostala brez zmage v finalu za grand slam, saj jo je julija v finalu najbolj slovitega teniškega turnirja na svetu v Wimbledonu ukanila Nemka